涓豆腐「韓味團圓年菜」開賣 30萬份開運紅包滿額送

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農曆春節進入倒數計時，家家戶戶必備豐盛年菜圍爐，「豆府」餐飲集團旗下品牌「涓豆腐」看準年菜商機，推出象徵富貴喜氣的韓式團圓年菜，全力搶攻年菜外賣市場。韓式團圓年菜有韓國泡菜一隻雞、也有道地又美味的綜合海鮮煎餅、韓國糖醋肉等6道菜式，優惠價2688元，提供民眾充滿韓式風味的團圓飯。此外，業者也祭出開運紅包喜迎新年，2月1日起，整個月到全台任一個「豆府」餐飲集團旗下品牌消費滿500元，就可參加開運紅包抽獎活動，總計逾30萬份紅包，中獎率號稱100％。

【免飛韓國啖美食 韓式團圓年菜宅家吃】 「涓豆腐」推出的團圓年菜強調輕鬆和便利性，消費者到門市下單，除夕夜當天即可到門市領取，團圓年菜直接熱騰騰上桌。「涓豆腐」團圓年菜集結店內明星料理以及訪韓必吃傳統佳餚，像是「綜合海鮮煎餅」以新鮮又澎湃的海鮮餡料廣受好評，是店內的明星商品；而「醬燒青蔥牛五花」將新鮮生菜包入醬燒牛五花，搭配韓式辣醬、年糕片及蒜片，一口咬下，大大滿足。

圍爐不可少的全雞料理「韓國泡菜一隻雞」，特選台灣紅羽土雞慢火煨煮，再加入「涓豆腐」招牌的韓式泡菜一起燉煮，讓雞肉與泡菜完美融合，湯底酸香迷人又開胃；「韓國糖醋肉」則是將炸得金黃酥脆的豬肉，淋上韓式經典糖醋醬，顏色討喜又美味。另有田園醬燒飛虎魚以及大人小孩都喜歡的韓式炸雞，適合4至5人的家庭共享，優惠價2688元。團圓年菜即日起至2月1日可至全台「涓豆腐」門市預購，2月9日除夕當天領貨。

團圓飯後想來點甜蜜滋味，品牌也有「韓式爆漿黑糖餅」讓民眾加購，香濃的黑糖內餡加入肉桂、花生、芝麻等多種堅果，外皮煎得酥脆Q彈，一口咬下黑糖的甜蜜和堅果香氣四溢，多層次交疊的迷人口感，受到眾多哈韓族喜愛。冷凍黑糖餅直接放入烤箱烤8分鐘，正宗韓國傳統街頭小吃直接搬上團圓桌。3盒組原價714元，甜蜜優惠價628元，每盒209元，網路下單，直接配送到家。

【泡菜一隻雞禮盒 韓味溫補送長輩最對味】 春節返鄉探親、拜訪好友，伴手禮是必備品，「涓豆腐」應景推出「泡菜一隻雞禮盒」和「紅白雙雞禮盒」，送禮自用兩相宜。「泡菜一隻雞禮盒」選用鮮嫩多汁的紅羽土雞，搭配韓式泡菜一起熬煮，雞肉與泡菜精華融合在湯底，滋味酸香迷人又開胃。烹調簡單，紅色湯汁帶有年節喜氣，特價788元。「紅白雙雞禮盒」除了泡菜雞湯外，還有最接韓國地氣的人蔘雞湯，以人蔘與新鮮嫩雞腿熬出的美味，蔘香四溢，濃郁的湯頭入口回甘，春節限定優惠每盒488元，500元有找。

【30萬份開運紅包 品牌保證中獎率百分百】 迎接金龍年來臨，「豆府」餐飲集團集合旗下涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房、帕泰家、飛機河粉、阿達師的五星麵舖7大品牌，強勢推出「金龍到 鴻運照」春節活動。2月1日起，整個2月到全台任一個品牌消費滿500元，即可參加開運紅包抽獎活動，有機會抽中500元現金折價券、7大品牌指定的人氣料理，像是涓豆腐的「韓式起司烘蛋捲」或是北村豆腐家的「濟州傳統炸魷魚」、姜滿堂的「鮮烤魷魚」，甚至是帕泰家「冬蔭功海鮮湯」等好料。本次共計要發出超過30萬份開運紅包，集團掛保證100％中獎率。

【8人尾牙春酒85折 贈熱銷燒酒和氣泡酒】 此外，「涓豆腐」也針對企業推出「8人尾牙春酒宴」優惠專案，原價6538元直接下殺85折，優惠價5588元，平均每人699元。專案包含10道料理、4份石鍋飯、無限供應的韓式小菜，8人份的飲料加甜點，還加贈韓國熱銷破億瓶的「初飲初樂零糖燒酒」和韓國年輕人最愛的「星空氣泡酒」各1瓶，這2瓶酒款不但是韓國指名度最高的燒酒和氣泡酒，喝起來細緻滑順，沒有傳統燒酒的嗆辣感，更好入喉，適合多人聚會時飲用。

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