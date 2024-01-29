獨》黃色小鴨夯高雄輕軌擠爆 粉專怨：「鳥班距」體驗差

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高雄愛河灣27日展開「冬日遊樂園」系列活動，首個周末輕軌單日皆湧入超過6萬8千人次搭車，但疑似運量已接近飽和，讓許多人根本擠不上車，旅客抱怨若不改善恐影響搭車意願，質疑列車數量是否充足。高捷公司表示，已啟動區間車、加班車因應人潮，至於列車數量要待試營運結束再做長期考量。

有民眾抱怨，在周末前往愛河灣看黃色小鴨，無論要進場還是離場時，輕軌列車都擠得水洩不通，要等幾班車才上得了車，但班距仍要接近10分鐘，質疑列車數量是否不足，抱怨若輕軌時常如此壅擠，恐影響未來搭乘意願。

臉書粉專「高雄點」提出，輕軌建設目標是培養民眾搭乘大眾運輸習慣，直言若高雄輕軌維持現行的「鳥班距」，讓乘車體驗很差，恐會嚇跑一堆人。讓不少網友附和表示「擠到不敢搭」、「還是騎車方便」，也有人認為要等試營運結束後再觀察運量較準確。

高捷公司表示，目前輕軌尚在試營運期間，暫仍維持尖峰10分鐘及離峰15分鐘的班距，這次已因應黃色小鴨大型活動規畫區間車、加班車，C1至C14區間班距可加密到8分鐘一班，但活動熱潮期間以及適逢免費搭乘期間，難免人潮會較為踴躍，請民眾耐心候車。

至於列車採購問題，高捷公司回應要待免費試營運結束後，依照整體運量整體狀況再做長期考量，且列車採購權責不在高捷公司。