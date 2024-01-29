百大傳承的故事 製播2024龍馬精神迎新年

「百大系列」電視節目專題在主流電視頻道已上線有「百大傳承的故事」、「百大 創造力的故事」、「百大接班人的故事」， 2024陸續上線「百大建築設計的故事」、「 百大台灣之光永續的故事」等，節目製作暨發行人GRACE表示:節目製作的宗旨創造一 個分享平台，創業者品牌奮鬥過程是很珍貴資產，2024金龍年是徹底開悟年，希望藉由節目播出，燃起創業初衷的龍馬精神，傳承精神的信念，落實創造力的本能，宏觀願景不被現實拘泥，在專業領域上發光發熱，讓台灣之光本質發揮到極致。

「百大系列」製作人GRACE在電視節目公開播出以高規格製作水平的見解，用創造力思惟全力打開，與時俱進迎來「百大系列」書籍出版運營的商業模式，而成功企業主莫忘善盡企業責任，取之社會用之社會是商業運作的天道本質 。

圭記親子鮮果量販店左古琬如 右董事長杜裴君。圖/「百大系列」製作單位提供

創業是一門科學也是藝術，如何讓夢想不只是理想而是實踐，透過節目採訪各行各業主人翁，探討創業之路走得久路更廣。疫情風暴旅遊業首當其衝，車住宅CEO張凱傑，打造行動露營車異軍突起，參加BNI大丰分會，擁有許多推手助他邁向成功之路。杜裴君董事長從擺地攤到賣水果，全台獨創圭記親子鮮果量販店的商業模式，是太太古琬如創意，夫妻同心變成金走出創新之路。1970、80年代台灣被稱為紡織王國，東昇纖維創辦人范明欽一開始創業只有三個人，從布料外銷到轉型自創品牌，石墨烯韻律服送驗紡織研所第三方機構並通過機能測試，讓服飾機能布料市場強強滾而引爆風潮。趙瑞琦從中年轉業學烹飪，是台灣傳統小吃金正好吃知名品牌創辦人，堅守台灣古早味百年傳承、代代飄香。

創業首要就會創，「創」要開疆闢土、鴻圖大展，精彩節目內容113年02月10日年初一特別節目在東風衛視37頻道公開播出 「2024龍馬精神迎新年」，屆時敬請收看優質財經媒體報導節目。