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連續八年捐贈創世基金會 富邦集團加碼送暖創新高 認捐400萬元「植愛年禮」及900萬元植物人常年服務 總計捐贈1,300萬元

以正向力量迎接龍年，富邦集團宣布，加碼捐助1,300萬元響應「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動，這也是富邦連續第八年捐助創世基金會，其中400萬元將認捐「植愛年禮」；另外的900萬元則作為植物人常年服務經費。近年植物人照護費用、相關耗材皆因物價上漲而增加，因此富邦集團今年加碼支持，捐助金額達歷年來最高，希望以滿滿的正向力量傳遞愛與關懷，成就所有可能！透過企業的力量拋磚引玉，讓更多弱勢家庭溫暖過好年。

創世基金會致力於服務植物人家庭、寒士街友、清寒單親、獨居長輩等對象，每年舉辦「植物人常年服務暨寒士吃飽30」募款活動；受到疫情影響，近年則改以贈送年禮取代尾牙辦桌。今（29）日起創世基金會展開「植愛年禮」送禮到家活動，總受益人次預估將達1.3萬人。活動首日即由台北市政府社會局副局長鄭文惠與富邦慈善基金會董事鄭基男化身送禮大使，將植愛年禮及祝福紅包分送至植物人家庭中，並貼上吉祥喜氣的春聯。

受到近年疫情影響，許多社福機構如創世基金會首當其衝，募款進度嚴重落後，但植物人的照護、弱勢族群援助等服務一日都不能間斷。自2017年起富邦集團即秉持企業社會責任，發揮人飢己飢的精神，持續每年捐贈創世基金會「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動，今年更加碼贊助金額至1,300萬元，累計八年以來贊助總金額已達9,000萬元，希望以正向力量傳遞愛與關懷，幫助寒士及植物人等弱勢家庭過個好年，更期盼透過企業的力量，拋磚引玉，呼籲社會大眾共同關懷弱勢族群。

富邦集團深耕台灣超過一甲子，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，長期以來透過旗下8個基金會，打造全人公益關懷的平台。其中，富邦慈善基金會是富邦集團成立的第一個公益事業單位，秉持「整合各項資源，發展慈善公益平台，持續扶助社會弱勢」的精神，持續整合相關資源，發揮公益平台的力量，將愛心傳送到社會需要的角落，以正向的力量成就社會共好。