前往主要內容
工商時報LOGO

謝金河父親喉癌逝世 當年錯失這投資機會：結拜兄弟身價上百億

  • 中時新聞網
財信傳媒董事長謝金河。圖／本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 邱怡萱】財信傳媒董事長謝金河86歲的父親本月16日因喉癌辭世，他在臉書發文發文悼念，並透露父親的投資經歷，因個性保守錯失內湖購地投資機會，「當年和他一起買賣牛的結拜兄弟，如今身價都上百億，只有爸爸仍守著西螺的田地。」

謝金河提到，爸爸常感嘆他這一生雖然遇到很多大機會，但保守性格總是在關鍵時刻打退堂鼓，二十來歲的時候，爸爸在台北南港中央研究院舊庄養牛，那時候土地一坪50元，別人大買，他卻不敢買。

後來爸爸養牛養到內湖，當時的內湖還未截彎取直，必須坐船，內湖的河畔地，一坪五、六百元，他的結拜兄弟大買內湖土地，也勸他把西螺的田賣掉，來台北換成內湖的土地，但保守的爸爸始終下不了手。謝金河說，當年和爸爸一起買賣牛的結拜兄弟，如今身價都上百億，只有爸爸仍守著西螺的田地。

此外，謝金河透露爸爸也喜歡投資股票，每天早上九點股票開盤是一天最快樂的時光，他喜歡短線進出，對股票的「代號」、「價錢」，他異常敏感；跟別人談起股票，儼然就像一個熟練的分析師。即使在爸爸人生最後一年，躺在床上眼睛仍盯著股票，雖然兩腳不良於行，但腦袋仍然十分靈光，記憶力超強。

謝金河表示，一向愛說話的爸爸因喉癌聲音越來越沙啞，說話越來越困難，甚至很難聽清楚，不幸於1/16安詳離世，他最後也感恩爸爸這一生為他們的付出與努力。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台積電一張買不起…30年教父級大咖：這49檔供應鏈股票「連外星人都該來投資」

  2. 連棟透天1問題他住到崩潰 過來人：學日本下場更慘

  3. 全台「低調富翁」有多少？這群人揹房貸「窮到只剩房」卻被列準富人

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。