謝金河父親喉癌逝世 當年錯失這投資機會：結拜兄弟身價上百億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 邱怡萱】財信傳媒董事長謝金河86歲的父親本月16日因喉癌辭世，他在臉書發文發文悼念，並透露父親的投資經歷，因個性保守錯失內湖購地投資機會，「當年和他一起買賣牛的結拜兄弟，如今身價都上百億，只有爸爸仍守著西螺的田地。」

謝金河提到，爸爸常感嘆他這一生雖然遇到很多大機會，但保守性格總是在關鍵時刻打退堂鼓，二十來歲的時候，爸爸在台北南港中央研究院舊庄養牛，那時候土地一坪50元，別人大買，他卻不敢買。

後來爸爸養牛養到內湖，當時的內湖還未截彎取直，必須坐船，內湖的河畔地，一坪五、六百元，他的結拜兄弟大買內湖土地，也勸他把西螺的田賣掉，來台北換成內湖的土地，但保守的爸爸始終下不了手。謝金河說，當年和爸爸一起買賣牛的結拜兄弟，如今身價都上百億，只有爸爸仍守著西螺的田地。

此外，謝金河透露爸爸也喜歡投資股票，每天早上九點股票開盤是一天最快樂的時光，他喜歡短線進出，對股票的「代號」、「價錢」，他異常敏感；跟別人談起股票，儼然就像一個熟練的分析師。即使在爸爸人生最後一年，躺在床上眼睛仍盯著股票，雖然兩腳不良於行，但腦袋仍然十分靈光，記憶力超強。

謝金河表示，一向愛說話的爸爸因喉癌聲音越來越沙啞，說話越來越困難，甚至很難聽清楚，不幸於1/16安詳離世，他最後也感恩爸爸這一生為他們的付出與努力。