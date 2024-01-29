全國大學校長會議朝陽科大展開 創新永續實踐高教願景

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

以「智慧時代、創新永續」為主軸，引領國內高等教育發展方向之「113年全國大專校院校長會議」，日前於朝陽科技大學盛大登場。本次會議由教育部、國家科學及技術委員會指導，私立科技大學校院協進會主辦，承辦學校朝陽科大校長鄭道明代表歡迎全國158所公私立大專校院校長齊聚一堂，探討智慧時代高教人才培育、數位化創新教學以及未來大學轉型，共同建構永續高等教育新願景。

教育部長潘文忠在開幕致詞表示，全國大專校院校長會議的召開，對高教發展有其重大意義。教育部推動高教深耕計畫，第二期將投入970餘億元，鼓勵各大學找到辦學優勢，並發展自身特色。此外，為提升教師待遇，今年起調整公立大專教師學術研究加給15%，也透過跨部會合作，吸引國際人才來臺就學、留臺工作。潘文忠部長表示，感謝各大學與教育部攜手，共同面對全球環境、科技及產業快速變遷的挑戰，政府對於高等教育的投資逐年提高，從2016年編列863億元預算，成長到2024年的1,280億元，教育部會持續聽取各大學的意見，持續提供資源，並與跨部會合作，創造永續的高等教育環境。

首日會議上午場次國科會主委吳政忠提到因應國際未來挑戰，我國面臨即將到來的數位轉型、淨零轉型等趨勢，國科會將鞏固基礎科研、強化重點人才培育，期望與產學研攜手培育跨域高階科技人才，提前布局臺灣未來10年的產業創新，邁向2035科技願景。教育部技術及職業教育司司長楊玉惠則說明「國際學生來臺留臺政策」，讓與會的校長們更加瞭解未來如何與各國對接人才培育，網羅優質國際人才來臺就學及就業，共同提升臺灣經濟成長動能。

下午場次則由五大協進會安排專家學者就「從USR到SDGs的永續高等教育」及「從數位化到智慧化的創新教學」分享相關經驗及可行作法，期能引領學校擘劃不同風貌的大學藍圖，培育符合新時代的優質人才。最後進行分組討論，就「人工智慧化時代未來關鍵人才之培育」、「生成式AI對大學教育之衝擊與轉型」、「高教師資之留才攬才策略」及「產業與大學共同培育人才之瓶頸及突破」等議題交流意見，透過與會校長集思廣益，提出相關問題的解決方法。

會議第二天議程，教育部長潘文忠則以「邁向韌性高教，培育前瞻人才」為題分享，表示全球皆面對關鍵人才的需求與挑戰，並以「韌性高等教育」為主軸，感謝近年各大專校院與教育部攜手打造優質高教環境，分享未來「以學習者為中心」的高教學習願景，提出「均等」、「自主」、「彈性」與「跨域」等四大目標，期許與各校共同開創高等教育的無限可能。接著，邀請臺灣大學校長陳文章就「高教新風貌-未來大學」與各校校長分享，以及陽明交通大學校長林奇宏及明新科技大學校長劉國偉分享國際人才之培育與留用。

同時教育部大學社會責任推動中心計畫總主持人蘇玉龍、宏碁集團創辦人/智榮基金會董事長施振榮亦受邀分別就「從USR到SDGs的永續高等教育」及「從數位化到智慧化的創新教學」進行主題分享，同時安排各大學校長就「人工智慧化時代未來關鍵人才之培育」、「生成式AI對大學教育之衝擊與轉型」、「高教師資之留才攬才策略」、「產業與大學共同培育人才之瓶頸及突破」進行分組議題討論，場面熱烈。

最後綜合座談則由教育部與五大協進會共同針對本次會議共識作出回應及總結，包括國立大學校院協會理事長周景揚校長、國立科技大學校院協會理事長楊能舒校長、私立大學校院協進會理事長何明果校長、私立科技大學校院協進會理事長葛自祥校長及專科學校教育聯盟理事長黃柏翔校長等均針對校務發展特色、校際合作、數位學習新模式、國際人才培育與大學社會責任等議題，透過各大學校長的集思廣益，激盪出新思維及新作法，以因應未來高等教育之挑戰。