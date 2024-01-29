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海興海水游泳池改善工程啟用 最美夕陽盡收眼底

  • 中時即時 張志康
改建前的海興泳池，因為年久失修，包括樓梯及平台都有嚴重的鏽蝕，甚至何時倒塌都不令人意外。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）
改建前的海興泳池，因為年久失修，包括樓梯及平台都有嚴重的鏽蝕，甚至何時倒塌都不令人意外。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

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因為相關設施老舊、鏽蝕嚴重，基隆市政府與觀光署北觀處合資，自去年6月起進行海興海水游泳池的改善工程。整體工程已於日前完工驗收，正式開放民眾使用。基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，改善後的海興平台及泳池周邊，將提供泳客更舒適、安全的活動空間，也讓遊客能夠一賞外木山廊帶的美好海景。

基隆市中山區外木山湖海路旁的海興海水游泳池是全國少有的海水泳池，只不過周邊的相關觀景平台設施年久失修，甚至階梯、扶手等都因為鏽蝕嚴重，平台的支撐鋼梁也隨時有倒塌的可能，多年前就有地方人士希望能夠改建。

去年基隆市政府與交通部觀光署北觀處共同出資2300萬元，進行海興泳池及周邊平台的改善工程，自去年6月開始，市府便封閉海興泳池進行施工。

林鼎超表示，為帶動外木山廊帶觀光及休閒漁業產業發展，市府於2023年6月啟動基隆市外木山海堤暨海興據點景觀改善工程，並獲交通部觀光署補助，投入總經費2,300萬元改善外木山漁港海堤步道及海興泳池平台周遭景觀設施。

這項工程不僅將原本既有老舊鐵架平台及階梯拆除，為了避免後續鋼材會受到鹽分的侵蝕，採用混凝土結構新設抿石子平台及2座上下階梯，並拓寬下方泳池步道舖面、加強表面防滑及階梯增設止滑條，以提供遊客更舒適安全的休憩環境及親水設施。

林鼎超說，完工後的平台優化了外木山漁港與海興平台間濱海遊憩動線，未來遊客來到外木山海興平台，就能將海岸最美夕陽及海景盡收眼底，期望外木山海興游泳池啟用後能提供市民朋友與泳客更舒適安全的遊憩場域。

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