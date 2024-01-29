前往主要內容
工商時報LOGO

新光銀：美降息時程可望比原預期更提前

新光銀行表示，利率期貨市場顯示聯準會今年3月有機會啟動降息，到年底前降息幅度會比聯準會預估還多。圖／本報資料照片
新光銀行表示，利率期貨市場顯示聯準會今年3月有機會啟動降息，到年底前降息幅度會比聯準會預估還多。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

時序跨入2024年轉變新局的一年，面對聯準會(Fed)有望於今年降息，市場面對時點與降幅傾向樂觀，新光銀行表示，利率期貨市場顯示聯準會今年3月有機會啟動降息，到年底前降息幅度會比聯準會預估還多，降息時程比原先預期更為提前。

新光銀行表示，隨著聯準會(Fed)從2022年開始啟動升息，引發債券市場大幅震盪，不少客戶對海外債市前景抱持謹慎態度；然而利率期貨市場顯示聯準會今年3月有機會啟動降息，到年底前降息幅度會比聯準會預估還多，降息時程比原先預期更為提前。

新光銀行表示，雖面對降息時間點不確定性仍高而引發的市場動盪，但海外債券長期以來受到廣大顧客的青睞，仍有其穩定的投資優勢，可以提供固定的票息收益與到期還本，有助顧客進行現金流規劃。新的一年市場迎來轉機點，顧客若能把握市場行情進場佈局，是非常具有吸引力的。

新光銀行也推出「海外債投資快易GO」的快速下單功能，無論顧客身處國內或海外，都可以透過專屬的理財專員依據個人風險屬性與偏好需求，協助配置適合的海外債標的；完成建議配置後，客戶只需登入網路銀行，在「投資快易GO」介面確認，就可迅速完成申購下單，輕鬆實現穩定收益的資產配置。

新光銀行也特別建議客戶採用「海外債投資快易GO」的快速下單交易，並提供申購手續費優惠折扣，最低零手續費，在處於債券市場價格優勢時，顧客可以利用限定優惠，大幅節省交易成本。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台積電一張買不起…30年教父級大咖：這49檔供應鏈股票「連外星人都該來投資」

  2. 連棟透天1問題他住到崩潰 過來人：學日本下場更慘

  3. 全台「低調富翁」有多少？這群人揹房貸「窮到只剩房」卻被列準富人

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。