「鈔」前部署！台銀營業單位ATM 領得到新鈔

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農曆春節即將來臨，台銀董事長呂桔誠今日表示，新鈔兌換日2月1日至2月7日，計5個營業日。台銀董事長呂桔誠表示，現在每一個單位會有一台自動櫃員機(ATM)放新鈔，可以服務有需要的民眾。

換鈔的7家銀行373家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

台銀2023年獲利也再創新高，稅前盈餘 284.5億元，加計負擔的政策性任務，稅前盈餘達384億元。