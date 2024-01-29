新春治裝享福利 GU下殺290元起再抽整單免費

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不少人趁春節前大掃除外，也會添新裝迎接新的開始。服飾品牌相繼推喜慶服裝與好康，除了滿額贈禮外，還有機會玩抽獎，大獎包括整單免費等，讓民眾治裝也能試手氣。

GU將於2月2日至2月18日推「新春服到優惠活動」，多款冬季時尚男、女裝享有新春開運價，最低290元起即可入手，像是「女裝STYLE-HEAT EXTRA寬領T恤」、「女裝bra-feel 2way短版細肩帶背心」均是原價390元、特價290元；另活動首週（2月2日至2月8日）消費並追蹤GU官方IG，即可獲人氣插畫家「Minghan H.」設計的限量「GU龍有錢紅包」；2月9日至2月13日單筆消費滿額，就可把插畫家「Minghan H.」與GU攜手合作的開運小物「GU龍好運撲克牌」帶回家。GU更於2月2日至2月15日於LINE官方帳號舉辦「龍光煥發拉霸機」抽獎活動，天天都有機會抽開運點數，最高可獲得LINE POINTS點數880點；2月9日至2月18日於GU台中崇德路店、GU苗栗尚順購物中心店單筆消費滿2000元，即可憑當日發票參加抽獎1次，有機會抽中該筆訂單全額免費。

UNIQLO即起至2月1日也推「新年節」活動，多款棉質T恤、襯衫和發熱衣減價200元，特價390元起；另宣佈與頂級英國設計師Clare Waight Keller的話題之作UNIQLO：C聯名系列即將登場，以帶有通透感的輕薄、透氣材質回應春夏穿搭需求，像是「女裝透膚澎袖上衣」運用兩件式的內搭與外罩襯衫設計展現穿搭層次感，「女裝細褶肩帶洋裝」則選用飽和色系搭配跳色圖騰印花，可調節的細肩帶與Ｖ領設計則可完美修飾身形。

美式休閒服裝品牌Gap結合東方年節文化推出「GAP龍年祈福開運禮盒」，其中包含巧妙融入「蓋璞」字樣的龍躍福來春聯組，以及將Gap Logo及龍圖案隱身於「招財進寶」字樣的吉祥斗方，還有拜年必備的財源廣進紅包袋三入組，為新春增添喜氣氛圍並獻上誠摯的祝福。活動自1 月30日起，於Gap全台門市及官網，消費滿2888即可帶走，數量有限。