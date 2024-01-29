《台北股市》外資上周買超台股31億美元 居新興亞股之冠

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【時報記者任珮云台北報導】市場聚焦美股財報周、經濟數據表現，美股主要指數上周震盪，新興亞股也漲跌互見，其中菲律賓上漲2.8%最多，其次是台股的1.8%漲幅，周線連二紅，而印度下跌1.4%最重，再來是印尼的1.2%跌幅；另從資金流向來看，外資上周對亞股買賣金額，其中外資上周買超台股31億美元，使得台股成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，其餘則對印度、泰國、印尼都是賣超，尤以印度遭賣超9.8億美元為最多。

今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超金額19.9億美元，接著是台股的12.6億美元、印尼的3.7億美元；賣超則以印度的32.3億元最多，再來則是泰國賣超8.1億美元。2024年以來，亞股以越南漲4.05%最強，再來是菲律賓的3.41%、台股的0.81%，但南韓跌5.58%最弱，其次是泰國的3.37%跌幅。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，本周即將進入美股財報季的高峰，多家重量級大廠將揭曉上季業績及市場展望，預期AI產業及台股相關供應鏈將成市場焦點，且農曆春節也將到來，大盤指數呈現高檔震盪的機率較高。

展望後市，張圭慧認為，國發會日前公布2023年12月景氣燈號，連續二個月亮出景氣轉向的黃藍燈，且領先指標轉為上揚，顯示台灣景氣緩步復甦，加上市場對AI成長動能的預期，科技股依然是大盤長期趨勢向上的關鍵要角，後市可期。