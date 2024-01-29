《日股》能源走強+日圓走弱 日經重上3萬6

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日本股市周一收盤上漲。較高的油價提振了能源股，而且日圓的走弱和中國股市強勁表現，也拉抬了投資人情緒。

周一日經225指數收盤上漲275.87點或0.77%，為36026.94點，指數重新站上3萬6。東證一部指數升31.83點或1.27%，為2529.48點。

在日經225個成分股中，有196檔股票上漲，28檔下跌。

能源股領漲，主要原因為無人機襲擊駐約旦美軍後，加劇了人們對中東供應中斷的擔憂，油價大漲，帶動相關股票表現。

礦業股也大漲3.74%，為日經表現最佳的板塊之一，石油股則上漲4.11%。

日圓走軟，協助了出口企業。本田汽車和豐田汽車在東證指數30大成分股中漲幅最大，分別上漲3.85%和3.15%。

此前由於子公司豐田工業開發的柴油引擎認證測試中，發現違規行為，豐田股價在午後一度下滑，後來出現反彈。

日圓最後徘徊在1美元兌147.92左右。日圓的疲軟，會提高以日圓計算的海外獲利價值。

中國股市帶動亞洲股市反彈，並進一步提振市場人氣。而市場也為本周幾個重要事件做準備，包括聯準會的政策會議決議，以及重要公司財報。

三井住友DS資產管理公司首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示，隨著財報季開始，人們的注意力將聚焦在個別企業表現上，這可能造成股市一些「起起落落」。「但是我認為，這不會改變日經指數的根本漲勢」。