2024買房守則 自住購屋3大看點

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您住哪裡，您想住哪裡，繁華或寧靜呢？關於您想住的理想房子，專家都會告訴您地段最重要，2024年購屋3大看點是選對「生活品質」「生活機能」「交通便利」排行前3名，其中又以「生活品質」最重要，例如公園綠地、園道校園、湖岸⋯⋯等等。

對於自住兼投資的民眾，如何找到好住又具增值性的房子，讓未來保值又增值最大化？專家指出，2024有意置產的民眾，可以以「生活品質」為中心，留意3大看屋指標，讓家不僅住得舒適，還有最大增值性。

專家表示，2023下半年房市整體量能驚人，在營建成本續漲跟土地成本居高不下的狀況下，購屋要趁早的價值已成形，延續至2024預估將呈現「量穩價緩漲」的趨勢，非常適合自住、長期置產的族群進場。

買房選對「生活品質」「生活機能」「交通便利」三大看點，搶先持有，造就最大增值性

2024年購屋3大看點是選對「生活品質」「生活機能」「交通便利」排行前3名，其中又以「生活品質」最重要例如公園綠地、園道校園、湖岸⋯⋯等等。

(1) 生活品質

好環境是最頂級的建材，不僅造就生活品質，更能讓房子永久保值！隨著城市不斷開發，綠地更加稀有，而現代人重視生活，願意花更高成本住在好環境，也讓城市中高綠覆率區域的住宅，有極高的增值趨勢。因市場稀有性，公園宅、園道宅、水岸宅的建商規劃開發理念多較為用心，也是房價恆久保值原因之一。

如世界知名紐約中央公園，倫敦海德公園，皆因環境而創下天價；台北的大安、內湖，台中文心森林公園、水湳中央公園皆因環境優美，能享綠海視野及無限棟距，豪宅林立、房價居高不下。

城市綠地、湖岸旁的房價常高不可攀，專家指出，民眾可往房價基期較低的優質區域物色，先持有好環境，房價必會往上增值。如台中新站旁「台糖湖濱園區」，由市政府與台糖合作，以帝國糖廠古蹟為中心，規劃出生態湖公園，並連結附近多條綠園道、綠空廊道，成為「綠金量最高一公里」，附近居民可就近休憩散步，享受城市中珍貴的綠海芬多精，也大幅增加周邊房市熱度。

(2) 生活機能

地段好、生活機能完整也是住宅保值的重要指標，地段的食衣住行育樂是否齊全，是否有商圈、百貨、影城、新建設、商場規劃、或其他公共設施等，都是民眾物色時可留意的重點。

如台中七期重劃區，是台中生活機能最豐富的精華區塊之一，範圍內有新光三越、大遠百、SOGO三大百貨商場、影城、交通轉運站、公園，多個商圈，也讓此區價格飆漲，如今已寸土寸金。

而「台中新站特區」，是除七期之外，臺中唯二具有四大百貨影城的特區，區內具有秀泰影城一、二館、新時代購物中心等商業娛樂建設，加上去年開幕的三井LALAPORT吸引大量人潮，帶動區域房價明顯成長，去年增幅達12.7%，表現亮眼。

(3)交通便利

交通到哪裡，發展就到哪裡，交通建設向來是房市票房保證，全世界的城市都心，必定緊貼重大交通建設而發展，越近核心越高價，越能享受政府挹注資金、資源與建設。所以房子是否接近車站、捷運站，聯外幹道，也是購屋的衡量重要標準。

「台中新站計畫」是台中都市發展快速的原因之一，而台中新站所在的東區，更是受惠最大的地區，不僅進行鐵路高架化、前後站打通連結舊城區，更打造「七接七轉」的交通轉運樞紐「大台中轉運中心」、未來並結合台中捷運藍線，話題性強，吸引眾多財團紛紛卡位，創造交通商圈利多，帶給此區更多漲幅空間。

「台中新站特區」匯聚3大看點，生活品質佳保值空間大，受自住客青睞

房仲專家分析，綜觀台中房市，東區「台中新站特區」集環境、機能、交通三大看點為一體，湖濱綠意的宜居環境，即刻成熟繁華，與大車站交通利多，加上房價基期低，具備補漲空間，讓許多自住客群看好新站特區的生活品質與增值潛力。預計將成為2024台中房市注目的焦點。

新站特區近期指標性建案，有豐邑「浩瀚湖濱城」、豐謙新案「謙18」、名軒開發「台中新站」及主打地上權案的「春福安波」，豐謙建設東區新案「謙18」，位於雙綠園道第一排及近台糖湖濱、綠空廊道、LALAPORT，以高綠金生活質感，吸引自住客群關注。

「謙18」立足新站特區「綠金量最高的一公里」，由深耕建築界 35 年的豐謙建設，在台糖湖濱園區、雙綠園道、綠空廊道等城市綠帶環繞間，打造 22 層地標型超高 TOWER 建築，緊鄰雙綠園道，走路5分鐘可至LALAPORT、台糖湖濱園區，創造台中新站新景觀地標。