陸農村大齡男子婚配難題愈發凸顯 華中省份問題突出

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據《中國青年報》報導，近日，華中師範大學中國農村研究院黃振華教授課題組對外發佈「農村大齡男青年婚配狀況」調查報告。該課題組基於對全大陸26個省（區、市）119個村1785個農戶的抽樣調查發現，超過四成的村莊存在較為嚴重的大齡男青年婚配難題，中部省份相較於東、西部地區而言，問題更加突出。

「現在村裡大齡男青年找不到對象的事真該重視起來了。」河南省漯河市郾城區新店鎮閆李村的閆大爺談到村裡大齡男青年結婚難的問題，急得直拍腦門。

調查顯示，在119個樣本村莊中，有51個村的村幹部反映當地存在較為嚴重的大齡男青年婚配難題，佔比42.7％。1785個農戶中，有825個農戶認為當地農村大齡男青年婚配難題較為嚴重，佔比46.1％，東、中、西部分別佔比38.6％、54.8％和43.2％。

「當前，『農村大齡男青年婚配難題』愈發凸顯。」黃振華表示，如何進一步提供農村大齡青年在婚配方面的精准服務，維護農村內生秩序、助力鄉村振興、構建和諧社會，成為一道亟待解決的課題。

2021年，中國統計年鑒顯示，全國鄉村人口性別比為107.91，男女人口性別比明顯失衡，農村男性更易陷入婚配難題。隨著打工經濟的興起和發展，傳統婚姻圈中的農村女性青年由於外出務工，往往選擇在外結婚，這使得農村適齡結婚女性數量進一步減少。

山東省東營市廣饒縣稻莊鎮閆口村的吳海濤（化名）今年28歲，大學畢業後，他相過幾十次親。吳海濤認為自己各方面都不錯，「學歷較好、工作穩定」。兜兜轉轉，好不容易遇到雙方都滿意的情況，但當談到彩禮（聘禮）時，女方卻因為他的家庭條件和他分了手。

調研團隊博士生徐衛士等認為，要大力倡導移風易俗，由此破解農村大齡男青年婚配難題。他們在調研中發現，不少地方在想辦法、下力氣探索解決這一問題，並出現了一些可喜的現象。

湖北省隨州市廣水市李店鎮飛躍村成立了紅白理事新風會，專門負責遏制婚喪嫁娶中的社會陋習。紅白理事新風會的成員由村裡威望高、熱心公益的村幹部、村民擔任。在紅白理事新風會的管轄內，要求喜事新辦、喪事簡辦、小事不辦，不得大操大辦。

江西省南昌市向塘鎮浹溪村倡導村民建立團結和睦的家庭關係，強調婚姻大事由本人做主，反對包辦干涉。男女青年結婚必須符合法定結婚年齡要求。同時在村裡宣傳「夫妻雙方應共同承擔家務勞動，共同管理家庭財產，反對家庭暴力」。

「面對大齡男青年的婚配問題，需要各方合力共同破解。」黃振華說，鄉村振興離不開和諧美滿的鄉村家庭的支撐，農村青年婚配狀況是建設和諧鄉村的重要組成部分，解決農村大齡男青年婚配難題，要以構建新型婚姻風俗、引導建立新型婚姻觀念、增加家庭經濟收入、提升個人能力等措施為抓手，讓家庭這一基本單位成為鄉村振興的一大推力。

黃振華注意到，民政部門近年來在婚俗改革方面做了大量工作，通過推進移風易俗、整治高價彩禮等舉措積極推動構建新型婚姻風俗和建立新型婚姻觀念，對於緩解婚配帶來的經濟壓力起到了很好的作用，成為現階段從國家層面破解農村大齡男青年婚配難題的有效途徑。

「當然，大齡男青年婚配難題的解決不可能一蹴而就，需要長時間的持續努力。」黃振華指出，今後需要加強對這一問題的持續關注和跟蹤，尤其要加強對大齡未婚男青年群體規模和動向的調查研究，以便適時優化相關政策，力求從根本上破解這一難題。