勞動力發展署桃竹苗分署推新方案 協助企業發展

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為協助桃竹苗轄區企業培育人才並提升競爭力，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於1月31日、2月1日分別在桃園市婦女館及竹南科學園區行政服務中心，舉辦「113年度企業在職訓練補助計畫暨就業服務資源推動說明會」，內容涵蓋企業人力資源提升計畫、小型企業人力提升計畫、充電再出發計畫及僱用安定措施等，補助金額最高可達350萬元，歡迎企業踴躍上「桃竹苗企業人力資源服務網」報名參加。

桃竹苗分署表示，為順應不斷變化的商業環境，企業轉型是確保競爭力和永續發展的重要關鍵，而在轉型的過程中，必須掌握及有效因應法規、資訊科技及市場趨勢等變化，確保競爭力延續，而轉型所需相關人才的培養與強化，也成為企業的重中之重。

桃竹苗分署鼓勵轄區企業多運用分署各項計畫，包含企業人力資源提升計畫、小型企業人力提升計畫，可辦理各項因應創新與轉型所需要員工教育訓練；為支持中高齡者與高齡者延緩退休、續留職場，推出「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」，透過職業訓練，強化其專業技能，藉此提升中高齡的員工價值，實現就業穩定。

勞動部今年1月起推出「僱用安定措施」，鎖定「橡膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電子零組件製造業」等7大行業，也是針對減班休息的員工提供薪資差額補貼，每月最高可領9200元，最長6個月，助力企業穩定經營，保障員工權益。同時，持續辦理「充電再出發訓練計畫」，針對減班休息期間規劃辦理符合企業營運發展需要的訓練課程，同時提升勞工職能，勞工依實際參訓時數，比照每小時基本工資申請訓練津貼補助，每月最高100小時，如有受景氣情勢影響嚴重而符合特殊情形，補助提高至350萬元，補助期限最長可達6個月。