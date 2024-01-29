台中龍井有公托了！ 龍津國小公托開幕將收托28位幼兒

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台中龍井首座公托開幕！台中市政府積極盤點閒置空間開辦公托，龍津國小主動提供2間閒置教室打造托嬰中心，29日舉辦開幕典禮。台中市長盧秀燕表示，這座公托除是龍井第1座也是台中第40座，完成公托8倍增，收費與人力配比是全國最優，盼助年輕爸媽安心成家。

台中第40座、龍井區第1座公托「龍津國小托嬰中心」29日上午舉辦開幕典禮，盧秀燕與台中市議員林孟令、張家銨、林昊佑和曾威都到場共襄盛舉。盧秀燕表示，龍井過去沒有公托，感謝龍津國小提供2間教室，建置了龍井第1座公托，同時也是台中第40座公托，完成公托8倍增。

盧秀燕說，她上任前29個行政區僅有5座公托，經過多年努力終於推進40座，不但數量多，收費也是全國最便宜，家長每月只要負擔1500元，人力配比也是全國最優，由1位托育人員照顧4名幼兒。感謝中央補助部分經費、台中市議員們支持編列相關預算，未來持續推動「公托倍倍增」、「公幼再加量」，目標開辦公托至60處，建立市民有感的幸福城市。

盧秀燕表示，早期公托要找地蓋，土地可能就要幾億，編預算建造也要幾億，從找地、編預算、發包、建造要花很多年時間，她利用調撥閒置場域，積極盤點有餘裕的公有空間，整合各局處資源、編列預算整修及開辦托嬰中心，包括市場、活動中心、學校、社會住宅等，才能廣設公托，盼幫助在地青年無後顧之憂、願生樂養。

社會局長廖靜芝指出，龍津國小托嬰中心是學校提供2間教室，修改設施設備後建置，其中向中央申請300萬補助，其餘300多萬則由市府自行支應。目前可收托28位2歲以下幼兒，0歲為1班，其餘已學會走路的幼兒則在另1班。

社會局說明，龍津國小托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照顧28名0至2歲幼兒，收托時間為周一至周五上午8時至下午6時，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。