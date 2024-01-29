全台首創 嘉縣消防局與工研院簽MOU 提升化災應變能力

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為提升化學救災應變能力，嘉義縣消防局全台首創，成為第一個與工研院在化災應變上攜手簽約合作的消防單位，29日在縣長翁章梁見證下，由消防局長蔡建安與工研院綠能與環境研究所長王漢英代表簽署MOU，希望透過雙方的合作，提升消防人員面對化學災害的知能及技術，降低身處風險機率。

隨嘉義科學園區動土，除帶動地方發展與就業機會，救災量能需求也隨之提升，翁章梁說，近年來發生多起重大化學火災事故，造成重大人員傷亡及財物損失，消防同仁平時救災常暴露在高風險地區，科技化設備與訓練是保障同仁人身安全重要指標，期待透過專業交流、人才培育與設備引進等方式，提升消防人員面對化學災害的因應能力，降低救災風險，保障社會安全。

今簽約儀式完成後，在大瓏企業股份有限公司嘉義廠舉行化災演練，對於此次能促成消防局能與工研院簽署化學災害應變合作備忘錄，翁章梁特別感謝工研院、大瓏企業嘉義廠、強本汽車交通事業股份有限公司的協助與幫忙，相信藉由工研院的科技實力、豐富經驗與強本汽車的專業團隊，更能強化嘉縣化災應變量能，成為農工大縣邁進與蛻變的重要基石。

王漢英表示，國內產業經常使用化學品高達6萬多種，操作過程中稍有不慎就會釀災，包括工廠火災、毒氣外洩、毒化學槽車翻覆等，每年具有化災疑慮通報事件高達300餘件，應扎實提升救災人員面對化學災害的智能技術。

王漢英說明，工研院在1976年即創建了台灣第一個緊急應變諮詢中心，簡稱ERIC，除協助國內救災，第一線人員的訓練也是中心的成立重點，多年來接受環境部化學署、經濟部產業發展署、能源署、園區管理局等單位委託，負責危險性化學品事故監控及諮詢任務，提供最迅速即時緊急應變諮詢。

王漢英說，ERIC近年來更利用AI人工智慧、AR擴增實境、VR虛擬實境等設備強化人員技術，藉由科技化學產業廠商災防演習及測試，有效提升產學研化災防範及應變量能，此次能與嘉縣消防局合作，相信雙方的合作將有助於提升國內化學救災的水準，為社會大眾創造更安全的生活環境。

簽署儀式結束後，消防局針對國內外化災案例做深度的描述，以及對結果進行分析探討，做為未來化災應變的借鏡和學習對象，接續從化學物質的危害辨識、危害區域的劃設、災害應變作為等進行演練，並運用無人機、消防機器人等科技設備，減少消防人員暴露在化災的風險，並請強本汽車所屬專業團隊現場協助化學物質的止漏、圍堵等專業應變。