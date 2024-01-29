誠美材斥資3.08億元入股歐普仕化學

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偏光片廠誠美材（4960）29日舉行重大訊息說明會，宣布以每股30元價格，向關係人新應材股份有限公司以3.08億元取得歐普仕化學科技股份有限公司33.7％股權。

誠美材強調，此投資案主要為持續強化未來營運布局戰略，透過本次股權投資交易案，預期可創造穩定轉投資收益，並且在多元化經營的基礎上，尋找合作機會。

歐普仕成立於2003年，專精於高科技製程用的電子級高純度溶劑代工，主要客戶遍及半導體、以及光電產業國際大廠。