尋衫原客服飾圖紋展打頭陣 六堆「原味」迎好年

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為了讓民眾在春節期間感受到南臺灣客家年俗特色，六堆客家文化園區特別規畫「2024六堆新年福」春節系列活動，將於2月10日大年初一至2月14日初五鬧熱登場，共有九大亮點活動；其中「尋衫-六堆原客服飾圖紋對話特展」率先於29日開展試營運，邀請民眾來到六堆園區走春，體驗精采又饒富趣味的客家年。

客委會副主委周江杰表示，豐富多元族群文化是臺灣重要的特色之一，為了讓大家理解六堆客家及鄰近原住民族、平埔族的特色與交流軌跡，今年農曆過年，特別推出客家與原民交織而成的「尋衫-六堆原客服飾圖紋對話展」。

從「服飾圖紋」來呈現六堆客家與鄰近的好朋友，包括排灣族、魯凱族、馬卡道族、大武？族等族群，在服飾與圖紋上的特色及經由互動交流所產生的多元樣貌。

這次的展覽中，集結排灣族織布工藝人間國寶許春美、藍衫設計師王惠玲、魯凱族工藝師彭春林、客籍排灣族媳婦賴麗春、馬卡道族文化復振青年潘智傑等21位民間工藝師與藏家珍藏物件共同展出，包括國史館臺灣文獻館典藏首度展出「魯凱族雲豹背心」。

客委會客發中心主任何金樑表示，今年適逢龍年，六堆園區特別以「龍」為主題，推出一系列適合闔家參與的春節活動，從客家藝陣、藝文表演、手作課程、闖關體驗都能尋見「龍」的身影。

即日起於園區遊客服務中心完成任務並可獲限量「新年福紅包袋」；春節期間，每日規畫精采藝文演出，每日還推出「新春福袋」限量販售、「愛心戳戳樂送元寶」，天天有大獎，等待民眾來試手氣、添福氣。