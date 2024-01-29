醞釀20多年！台南市七股科技工業區公告開賣土地

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

從前台南縣長蘇煥智時代即規畫醞釀至今20多年的台南市七股科技工業區，終於公告出售土地。市府經濟發展局29日表示，此次公告招商土地12.6公頃，共有15筆土地可供廠商申購，平均售價每坪約6.5萬元。鑑於去年市府標租新吉工業區土地時，得標者出價超過底價4成，顯示產業用地需求殷切，此時正是投資台南的好時機。

市長黃偉哲表示，七股科技工業區交通區位相當便捷，未來整體區域發展可期。該工業區基地開發面積為141.15公頃，其中供廠商建廠的產業用地共84.8公頃，採附條件買賣，將要求進駐廠商於期限內完成建廠營運，方能取得產權，以避免廠商搶購囤地及炒作土地。

黃偉哲還說，此一開發案將為台南市增加290億元的年產值，以及帶來1萬500個工作機會，還可帶動七股周邊地區經濟發展，提升地方公共設施品質環境，加速溪北工業區的開發，增加溪北就業機會，替溪北開創經濟新發展。

經發局長林榮川指出，七股科技工業區以南科中下游支援工業區，以及地方特色產業加值再發展工業區為開發定位，期許相關產業形成產業鏈，以降低成本，提高產業競爭力；其次則是透過廠商加工製造並結合在地特色，推廣台南地方特色。

林榮川認為，七股科工區可引進的產業類別有8大類，包括：食品、飲料、塑膠製品、基本金屬、金屬製品、機械設備、電腦、光學製品及電子零組件、汽車及其零件、其他運輸工具、產業用機械設備維修及安裝業等產業，還依相關法令規定排除非屬低汙染產業。此次公告出售的各坵塊，每坪單價介於6萬3471元至6萬6447元，可選擇一次或分期繳款等方式購地，一次付清還可享土地售價2.5％的優惠。

另外，此次公告出售將自1月30日起受理申請，第一批受理收件截止日為3月31日，之後每月月底為當月收件截止日，最後受理期限至7月31日止，期間如遇土地坵塊不敷申購，則停止受理申購。