健喬鼻噴劑藥物 預估今年銷量增逾10倍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

健喬集團(4114)持續深耕國內外鼻噴劑市場，2023年11月成功取得國內唯一複方鼻噴劑 Dufanas®的健保給付，並於1月27日舉辦Launch symposium，邀集國內外鼻科重量級專家學者，共同探討複方鼻噴劑這個備受期待的過敏性鼻炎治療藥物發展。

健喬表示，集團是全球少數全方位的吸入劑特色藥廠，也是台灣唯一擁有HFA MDI技術、符合歐美GMP標準之生產能力，Dufanas®在2023年11月成為唯一取得國內健保給付之複方鼻噴劑，預估今年將增加超過10倍以上的銷售量，預估2028年將可望達到國內鼻噴劑 2成市占率，成為臨床醫療上重要的過敏性鼻炎治療藥物選擇。

疫病肆虐下，全國的耳鼻喉科醫師們一直肩負著全民抗疫的第一線角色，卻又面臨全球供應鏈改變下的鼻噴劑藥物短缺困境。健喬集團作為國產鼻噴劑龍頭，更在此時發揮台灣國家隊的實力，協助政府與醫師持續守護民眾健康。

戴志展理事長指出，做為耳鼻喉科最常見的疾病，過敏性鼻炎一直是每位病人難以治癒的問題。過往台灣的統計結果顯示：平均每4位民眾就有1位是過敏性鼻炎患者，除了就醫看診，很多病人也都會有自行用藥的行為。對於習慣選擇自行購買血管收縮劑藥物的民眾，Dufanas®快速作用特性也期望未來能降低因藥物濫用導致後續反彈性鼻炎的問題發生。

這次的鼻科醫學會中結合國內的臨床試驗成果，及多位重量級的國內外專家學者一同探討複方鼻噴劑在過敏性鼻炎的治療角色與未來發展，將深遠地影響未來過敏性鼻炎的臨床治療選擇。

從這次報告的內容上看，Dufanas®複方鼻噴劑在使用後5分鐘便能快速作用、有效緩解症狀，對於嚴重度高的病患達到完全緩解症狀的比例較一般傳統單方鼻噴劑多出一倍，臨床上將有更多的病人受惠Dufanas®的治療成果。