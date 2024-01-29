海外旅遊夯 永豐卡全年簽帳金額破1,360億元

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永豐銀行表示，去年全年度信用卡簽帳總金額達新台幣1,360億元、創歷年新高，其中旅行社、航空訂票或海外場域購物等消費金額，較前年同期成長107％，因應民眾年節前後頻繁規劃海內、外旅遊或置辦年貨等需求，永豐銀行規劃一系列信用卡優惠活動，包括旅遊刷永豐享最高2,200元刷卡金回饋、刷現金回饋Green卡享悠遊卡自動儲值現金回饋4％、量販店單筆消費分期滿額最高送1,400元現金抵用券等，放大民眾年節紅包。

去年前11月國人出國破千萬人次，看準民眾把握農曆春節七天長假安排海外旅遊行程，永豐銀行表示，於特選旅行社、旅遊平台、航空及免稅店刷卡累計分期滿額並完成登錄，可享最高2,200元刷卡金回饋，同時，持永傳世界卡享國內機場接或送，或選擇升級環宇尊榮通關禮遇，以及免費使用全球機場貴賓室等尊榮禮遇。

除海外旅遊回饋外，永豐銀行表示，1月初全新推出綠色消費概念信用卡「現金回饋Green卡」提供悠遊卡自動儲值4％現金回饋，鼓勵民眾國內出遊時善用大眾運輸，若開車出遊，亦可使用永豐銀行大咖DACARD App繳納停車費，適用範圍遍及北北基等全台12縣市，即日起至6月底，如綁定現金回饋Green卡成功繳費稅一筆，享當月總繳費稅金額10％回饋。

民眾省荷包辦年貨也有好康，永豐銀行指出，即日起至2月22日於家樂福、大潤發及愛買刷卡消費，特定商品單筆消費分期滿額最高送1,400元現金抵用券；3月底前再推「天天永豐日」活動，單月累積一般消費滿5,000元且完成登錄，當月指定日之特選商店消費即享加碼回饋，周一至周日天天共七大指定特選商店，例如周二「饗餐飲」主題日，在指定餐廳刷永豐卡，除卡片既有回饋權益外，額外再享加碼2％回饋，連假聚會更盡興。詳情請連結永豐銀行刷卡享優惠活動網頁查詢。