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提升行人交安 北市府從工程、教育、執法三管齊下

  • 中時即時 呂健豪
新北市交通局以各項路口改善工程提升行人交通安全。（新北市交通局提供／呂健豪新北傳真）
新北市交通局以各項路口改善工程提升行人交通安全。（新北市交通局提供／呂健豪新北傳真）

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為了提升行人及高齡者交通安全，新北市政府除了交通局在2023年共完成450處路口行人保護及早開時相、增設行人庇護島、退縮行穿線等交通工程外，也透過警察局的加強執法、社會局的交安宣導，以工程、教育、執法等3個面向加強防制。

交通局交通安全科長林碧芬指出，行人事故當中以高齡長輩最多，根據交通部2020年至2023年6月行人事故統計，事故比例偏高的路口，主要肇因以搶越行人穿越道占42％最高，其次有32％為未注意車前狀態，人行事故當中高齡者占36％。

林碧芬表示，為提升行人交通安全，市府於易肇事路口皆已建置實體人行道，並依事故路口特性，透過改善無障礙斜坡道、路口轉角外推擴大行人停等空間、增設行人庇護島、行穿線退縮及加寬、實施行人保護或早開時相等交通改善工程，來保護行人通行空間。

林碧芬舉例，新店復興路與順安街口、汐止新台五路2段與福安街口、三重新北大道1段與中華路口及中和景平路與景安路口等易肇事路口，經各項改善工程後，行人事故受傷人數皆有下降，成效明顯。

交通局表示，除將持續滾動檢討並追蹤路口改善成效，各道安小組也將針對高齡者及行人安全持續透過工程、教育、執法三管齊下，加強防制，也籲請用路人務必遵守交通規則，共同朝零事故、零傷亡的交安目標努力。

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