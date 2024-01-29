《金融股》2024市場5變化 掌握2大轉折與4大投資契機

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【時報記者林資傑台北報導】安泰銀(2849)發表「預見2024，前瞻未來投資機會」，指出2024年全球市場將面臨軟著陸、緩降息、弱美元、重科技、拚大選等5大金融環境變化，投資人對此可掌握「景氣與利率的新循環」與「科技與循環的新主軸」二大轉折，所帶來的四大投資機會。

全球央行在2022年大幅升息後，2023年升息力道減緩，聯準會去年7月升息至5.25～5.5％後暫停升息迄今，使全球股債市去年獲得喘息。去年11月起市場憧憬2024年將有大幅降息預期後，股債進一步升至近年相對高點，今年走勢為投資人最感興趣議題。

安泰銀指出，全球市場今年將面臨軟著陸、緩降息、弱美元、重科技、拚大選等5大金融環境變化。理財產品部協理陳昱亨指出，全球金融市場將面臨2道威脅，投資人可掌握「景氣與利率的新循環」與「科技與循環的新主軸」二大轉折帶來的四大投資機會。

陳昱亨指出，今年面臨的2道威脅，分別是美國低度經濟增長不幸步入硬著陸、維穩經濟不成轉為地緣政治風險多點爆發。在面臨上述可能威脅下，建議投資人的資產配置應回歸平衡配置，股債配置不可偏廢，並善用結構型商品等另類資產來建構資產防護網。

安泰銀提點的4大投資機會，包括評價修復與企業獲利雙軌回升推升股市、AI運用擴大與美國降息外溢有利非美市場、利率政策轉向與經濟溫和成長有利固定收益、以及央行擴大降息與AI應用成長有利大型股。

首先，當升息周期結束甚至轉為降息時，最有利於科技成長股評價修復並帶動股價回升，以及中小型股融資壓力減輕帶動營運轉佳。安泰銀預期企業獲利今年將維持正成長，評價與企業獲利雙軌回升將是今年推升股市的主動能。

其次，AI應用正處於發展初期，產業類股可留意科技、半導體類股，尤其美國以外其他科技業重鎮地區的新興股市，也將受惠AI運用崛起，以及美國降息外溢推升非美股市與非美貨幣朝多頭方向發展，如亞股中的台灣、南韓、日本、印度等。

再者，今年全球央行極大機率在實現通膨逐漸降溫與達到經濟軟著陸任務後步入緩降息，在建議可趁殖利率創近20年來高點機會布局相關投資級或非投資級固定收益商品，預料將受惠降息而有資本利得空間。

最後，若全球景氣軟著陸不成反步入衰退，導致央行降息幅度擴大，預料股市將受拖累而下跌，資金更容易進駐有長線保護短線的大型科技股避險，可選擇大型股或成熟股市，尤以AI運用相關的產業類股，或可利用反浮動、看跌型鯊魚鰭的結構型架構，降低資產價格波動。

安泰銀建議，投資人的股債資產在新的一年皆需配置，建構平衡組合將有機會同時獲取股市與債券的獲利機會，尤其債券部位可分配較多，以固定收益型為核心部位，適當加碼股票型商品。

若民眾擔心波動太大，安泰銀建議可透過定期定額方式投資股票或科技股、或有長線保護短線的AI題材相關基金，分批進場來增加投資收入來源，讓自己透過積極理財，放大財富累積效果。