馬辣祭好康 證件中2碼螃蟹吃到飽 壽星0元升級和牛無限嗑

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

轉眼農曆新年將近，2024年也很快來到2月，每月都推證件好康活動的馬辣集團，2月也不例外，只要持有身分證／健保卡／護照號碼含「2.6.8」任二碼，整個2月就可享燒烤、火鍋、日料好康；另壽星道指定店家還享有美國見島和牛或SRF極黑和牛吃到飽福利。

2月1日至2月29日，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡／護照號碼含「2.6.8」任二碼（可重複，例如22、66），提前至少一日預訂位置並主動告知參加「二月升級活動」，且用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享優惠。包括熊一燒肉不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」；夯下去新潮和牛燒肉不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

火鍋部分，涮樂和牛鍋物 食べ放題不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」每成人一隻；不限時段，選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」吃到飽。日料品牌狗一下居酒食堂不限時段，全桌單點消費滿1000元，即贈「香烤鮭魚肚」乙份。

此外，含當月壽星同行，只要提前至少一日預訂位置並告知參加「壽星專屬活動」，馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋「全桌免費升級九孔鮑魚吃到飽」；熊一頂級燒肉「全桌免費升級美國見島和牛或SRF極黑和牛吃到飽」；哞哞屋和牛燒肉「全桌免費升級巨大海虎蝦吃到飽」。

另外，「吉哆火鍋百匯」則推2024新檔期「吉哆亞洲美食節」，首波以韓國、馬來西亞與泰國料理為主，像是韓國品牌「韓國一隻雞」及「季吉GG」端出不同菜系，包括多款招牌口味炸雞、「豪華雞湯」、「泡菜Pizza」輕辣酥脆等；馬來西亞代表「池先生」推出包含「叻沙湯麵」湯汁帶著些許清甜椰香，濃郁甘醇中又帶著微辣，搭配柔滑油麵一口嗦進嘴中，相當開胃。泰國隊「手標牌」則主打「手標泰式奶茶」，茶香濃韻、奶香溫醇。