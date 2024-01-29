股匯齊揚 新台幣強勢重返31.2元

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台北金融市場29日股匯齊揚，大盤站回萬八，續創近兩年來新高，新台幣兌美元匯率同步走升，外資繼續回頭，加上出口商拋匯應援，早盤匯價輕鬆攻破31.3元價位，午後升幅擴大，一路衝向31.2元整數大關，寫逾兩周以來波段新高，收盤順利重返31.2元。

匯銀主管表示，新台幣匯價開高走高，開盤一路偏升，午後升幅擴大至近1角，盤中最高升抵31.217元，惟尾盤央行調節穩住漲勢，不希望匯價太快破31.2元，終場收在31.253元、升5.2分，匯價已連三個交易日收紅，睽違兩周重返31.2元價位，市場靜待本周美國聯準會FOMC會議，總成交量僅15.605億美元。

根據央行統計，美元指數下跌0.18％，主要亞幣29日升貶互見，新台幣繼續獨強，升幅0.17％最強，相較下韓元僅升0.04％、星幣升0.02％、人民幣升0.01％，日圓小貶0.02％。

匯銀主管表示，「台股世界強，台幣也獨強」，市場除了外資匯入，加上出口商也繼續進場拋匯，即使進口商買匯力道不小，新台幣仍持往升值方向奔去，但觀察這波升值力道不如去年底，主要是考量距離封關僅剩五個交易日，除非看好過年後台股繼續強提前押注，否則市場各方將開始逐步縮手，匯市交投逐步轉淡，預計年前匯價頂多升至31.15元左右。

匯銀主管表示，市場聚焦美國FOMC會議，外資普遍仍持觀望態度，待FOMC會議後，市場才有明確指引，於此之前外資仍是雙向操作為主，金兔年新台幣收關前，新台幣上攻就看外資是否繼續匯入，以及出口商還有無銀彈拋匯。

至於過年後匯市動能，外匯交易員表示，就看本周美股科技大廠財報公布，另外台灣廠商最近也都陸續作帳，數字將反映去年整年營收，再對照出口訂單，整體市場氛圍是偏樂觀，預料過年後股匯應還會偏升。

但交易員強調，畢竟目前大盤已偏高，往上挑戰前高會更謹慎，整體來看年後股匯是且走且看，走勢不會複製前波暴力升幅，以緩升格局為主。