恒大爆雷遭清算 法人反喊進陸股原因曝

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今年以來陸股受經濟成長趨緩、房市降溫、債務違約等事件影響表現較為低迷，恒大爆雷爆跌無疑是雪上加霜。不過，法人指出，恒大財務危機早為市場所知，對股市最大衝擊已於兩年前反映，現在傳出被清算的消息，對陸股的影響應為有限且屬短線，反而後市陸股可望反映政策積極救市的利多。

香港司法機構網站26日公告，香港高等法院29日上午9點30分舉行對中國恒大集團的「清盤」（清算）呈請聆訊。根據最新消息，法院已正式發出清算令，港股中國恒大等在停牌前股價暴跌。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，中國恒大在陷入困境兩年後，被香港法院下令清算，就市場反應來看，對陸股的影響應為有限且屬短線，反而後市陸股可望反映政策積極救市的利多。

葉宇真表示，近期大陸官方頻頻推出救市利多，包括大陸決策官員考慮砸約人民幣 2 兆元（2,780 億美元）救市，以及中國人民銀行行長潘功勝透露，將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供1萬億元人民幣長期流動性，大幅挹注資金活水，陸股今年表現值得期待，建議逢低布局。

葉宇真指出， 2010年以來A股存在7次明顯的春季行情，行情平均持續53天左右，最早開啟於12月初，最晚開啟於2月初，春季行情存在的核心因素，一為基本面的邊際改善，二為流動性或是政策的寬鬆，除此之外，估值和情緒偏低也有利於開啟春季行情，今年第一季大陸基本面、流動性和估值情緒均符合春季行情存在的條件，配合政策積極作多，漲升行情可期。

在類股操作上，由於大陸居民儲蓄率約為32.4％，目前仍保持35％以上，隨著防疫政策優化，生產生活秩序逐步恢複正常，居民就業和收入水準提升，居民預期將發生轉變，前期的超額儲蓄將得以釋放，為消費產業修復提供充足空間，建議優先布局績優消費龍頭股。