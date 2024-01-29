《金融》半導體低潮已過 今年手機、NB出貨 瑞銀艾藍迪這樣看

【時報記者任珮云台北報導】瑞銀今舉行2024亞洲經濟暨台灣產業趨勢記者會，瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪(Randy Abrams)今指出，2024年對於半導體而言將會是一個嶄新的局面，即使復甦緩慢，但動能將持續至2025年。此外，AI人工智能的發展，亦將催化半導體持續成長，因而帶動台灣科技業發展更上一層樓。在下游硬體方面，今年手機，Android陣營可能勝蘋果；至於筆電下半年受惠AI PC換機潮，今年手機和NB年增約3%。今年邊緣運算領域是新亮點。

艾藍迪(Randy Abrams)表示，回顧2023年，受到多種因素影響，半導體經歷了市場低谷後，在 2024 年，瑞銀預計低潮已經過去，半導體產業將經歷溫和緩慢的復甦。許多晶片供應商都見證個人電腦、Android手機和傳統伺服器的需求穩定，以及AI伺服器的持續成長。此外，儘管汽車、工業和網通設備的後期週期修正仍在持續，但隨著2023年通膨壓力的緩解和庫存的大幅減少，我們預計2024年上半年的前景將逐漸改善，並可能在下半年或2025年獲得進一步的成長動能。

關於AI產業的發展，艾藍迪認為，由雲端服務驅動的人工智慧，是半導體產業持續成長的主要催化劑之一。 處理和儲存能力的增強，加上智慧型手機、個人電腦和IoT設備中應用的不斷擴大，正在推動設備上人工智慧的成長。這一趨勢預計將持續到2025年。生成式AI也已經標誌著一個轉捩點，不僅適用於半導體，也適用於整個科技產業的營收成長、成本節約和競爭動態。