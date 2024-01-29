《韓股》外資和機構投資人進場 首爾股市連3漲

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】南韓股市周一收在連續第3個交易日的上漲，機構投資人和外資買進了科技股、生物股和其它的藍籌股。韓元兌美元上揚。

周一南韓KOSPI指數收盤升22.09點或0.89%，為2500.65點。

交易量為適中的4.21億股，交易金額為8.85兆韓元(約66.2億美元)。

機構投資人和外資總共買進了7690億韓元的股票，抵消了散戶7280億韓元的股票拋售。

DS投資證券分析師Yang Hae-jung說，在本次交易日缺乏特別上漲動能的情況下，市場權值股的上漲，似乎提振了本地股市的表現。

Mirae資產證券分析師Kim Seok-hwan預計，在聯準會公開市場委員會本週召開前夕，投資人在未來幾天將進入一種觀望狀態。

大多數藍籌股收在上漲。領頭羊三星電子上漲1.36%，至7.44萬韓元。消費性電子大廠樂金電子小漲0.86%，至9.43萬韓元。

美國國會最近立法禁止中國基因公司在美國展開業務，投資人預計將帶來益處，生物股應聲上漲。

三星生物漲3.49%，至80萬韓元。SK生物製藥飆高6.7%，為9.39萬韓元。

汽車股和能源股也上漲。現代汽車和起亞汽車分別上漲4.43%和5.83%。煉油廠SK創新也大漲3.89%。

上周推出新遊戲的遊戲公司Krafton，稍早公佈優於預期的第四季獲利後，也帶動遊戲股走高。

韓元上揚，收在1335.70韓元兌1美元。