桃園市環境清潔週啟動 一起拚掃迎龍年

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桃園市長張善政於1月29日在環保行政園區主持「113年環境清潔週誓師宣導活動」，說明桃園市的環境清潔週將從2月2日到2月8日。並與環保局長陳世偉及現場約300名環保志工們大會師，共同攜手清潔市容，期望讓桃園市民有一個乾淨舒適的春節假期。

環保局長陳世偉表示，市容乾淨整潔，春節假期才能歡樂。環保局也提醒，春節暫停垃圾清運期間，請民眾將垃圾妥善分類並打包，千萬不要隨意棄置路邊，以免造成環境髒亂，若被稽查屬實，也恐面臨最高6,000元的罰款。另任何積水的物品都可能孳生病媒蚊，請大家養成主動動手整頓家戶內外環境，並落實「巡、倒、清、刷」，避免堆置戶外的物品形成孳生源。請大家把握過年前最後一週，打掃居家內外環境。環保局各區清潔中隊也會加派人力，協助民眾處理大型廢棄物或家具，若有大型廢棄物清運的需求，請與在地的清潔中隊登記(登記時間至2月6日下午5點截止)。

春節期間各區清潔中隊的詳細清運時間，可至桃園市環保局官網(http://www.tydep.gov.tw)或桃園垃圾車APP即時查詢。環保局也會透過臉書、報紙、廣播、家戶宣傳單，以及垃圾車上所掛之紅布條進行宣傳，讓市民輕鬆了解垃圾清運時間。

最後環管處張書豪處長溫馨提醒市民，桃園市清潔隊員只收垃圾，不收紅包，請民眾在過年期間不必特地送禮、送紅包給隊員，只要一句真摯的感謝話語，便足以傳達心意。

今日桃園市長張善政、市議員陳美梅、黃婉如、黃家齊、張肇良、環保局長陳世偉、桃園區長許敏松、環境管理處長張書豪、桃園市政府企業工會理事長周文賢、桃園市政府環境保護局企業工會理事長賴啟仁、中山里環保志工隊長張國輝里長、中平里環保志工隊長顏秀錦里長、中正里環保志工隊長賴莉莉里長、中和里環保志工隊長許水來里長、中原里環保志工隊長王秀璞里長、文中里環保志工隊長陳武卿里長、文化里環保志工隊長歐陽瀚里長、文昌里環保志工隊長王珉南里長、文明里環保志工隊長朱國銘里長、北門里環保志工隊長蕭國章里長、民生里環保志工隊長劉恩伸里長、永興里環保志工隊長葉昆展里長、玉山里環保志工隊長林于翔里長、光興里環保志工隊長邱秀里長、西門里環保志工隊長陳美卿里長、西湖里環保志工隊長呂淑靜里長、武陵里環保志工隊長謝翔安里長、長美里環保志工隊長林秀貞里長、南華里環保志工隊長林獻堂里長、泰山里環保志工隊長游輝居里長、南門里環保志工隊、中路里環保志工隊、中興里環保志工隊等均出席活動。