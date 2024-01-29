三峽客園新春三大活動 歡喜迎貴客一路到3／3

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新北市客家文化園區新春三大活動，從2月11日到3月3日分別有春節活動(新北客家文化園區)、新春天穿日(新北客家文化園區)、新北燈會(新北大都會公園)，園區從2月11日(初二)至18日(初九)，除了限量開春紅包50名，每天都有社會「客」、自然「客」活動，參加指定付費課程完成集點後獲抽獎券，將於2月18日（初九）抽出最大獎iPhone 15。

今年首次邀請三峽地區的畫室「後院美學」參與龍年主題展，由老師們帶著8到13歲的創作者以「團圓歡慶」為主題，分別以平面繪畫、設計作品、擬真食物黏土，三大類作品結合不同媒材進行創作，讓大人從兒童視角觀看春節，重拾童年時期，收假前，特別邀請小青蛙兒童劇團演出「賣香屁」，適合親子同樂、一同互動討論的偶戲。

新北燈會於2月16日（初七）至3月3日，新北客家文化園區的如意祥龍也會到現場與遊客見面。一般過完元宵節就代表新年各項儀禮及活動告一段落，但是客家族群會一直歡慶到農曆正月二十，這天是以女媧補天為故事背景的「天穿日」，傳統的天穿日是男不耕田、女不織布，這天不分男女都能好好放鬆一下。園區將以「環境教育」為主題，規畫耍廢市集。當天還有祭天儀式，讓大家都能認識客家的傳統祭祀科儀。

新北客家局長林素琴表示，文化園區致力推廣客家傳統文化與當地客家族群及產業緊密共作，希望能與時俱進，將客家豐厚的人文底蘊，轉化後帶入當代生活中。而客家先民敬天與自然共存的特質，也是新北市客家文化園區近年來亟欲推動的客家精神之一，園區為環境教育認證場域，導覽人員亦具備環境教育人員認證，園區內栽種傳統客家先民智慧傳承的可食用及藥用植物，還有台灣原生樹種，都是絕佳的環境教育場域。