賴昇楷｜「紅包行情」延續 留意6檔潛力股

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英特爾（Intel）財報爆雷衝擊上周五（1/26）美國費城半導體指數重挫2.91％，不過台股因為上周已先反應，加上今天亞股普遍走強，帶動大盤開高走高上漲124點收在波段新高18,119，櫃買指數亦步亦趨收漲0.8％逼近前高。

上周美股和台股都是由AI及半導體主導的一周，尤其台股更成為一個人的武林，漲點幾乎都是台積電所貢獻，中小型股則在丙種資金關帳、長假效應導致買盤縮手下顯得相對弱勢，也使得櫃買指數遲遲未能突破去年12月高點，然而這種現象幾乎年年都有，不必過度擔心，一旦賣壓消化得差不多之後，往往趕在封關前還會湧現押寶買盤推升櫃買指數再度轉強。

本周接下來將有美國聯準會公布利率決策（台灣時間2/1凌晨3點公布結果），美股超級財報周包括超微（AMD）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、臉書（META）也將陸續公布成績單，台股亦有聯電（2303）、旺宏（2337）、瑞昱（2379）、友達（2409）、聯發科（2454）、世界（5347）等法說會登場，但即使不確定性因素較多，基於以下理由仍建議抱股過年：（1）美股重量級科技股財報可望交出好成績並釋出樂觀展望；（2）就算美國降息路徑還有不確定性，今年貨幣政策轉為寬鬆的趨勢不會改變；（3）大盤與櫃買指數之中長線套牢籌碼幾乎已經完全解套，大咖頭都洗下去了，目標應是設在更高更遠的位置。

看好年後台股「紅包行情」仍將延續，且520總統就職前也會盡力營造多頭格局，可留意6檔潛力股：

1.奇鋐：散熱模組廠，預估去年EPS為13.5元。用於輝達（NVIDIA）H100GPU與ASIC伺服器的3D VC模組將放量，通用型伺服器新平台加速滲透同步提升3D VC需求，加上PC市場回溫，AI PC散熱模組單價&毛利優於電競規格，雙成長引擎將推升今年業績再寫新高。

2.川湖：滑軌領導廠，去年前三季EPS為22.61元。今年滑軌來自AI伺服器需求強勁（市占率將達70％），新伺服器平台帶動一般型伺服器滑軌出貨回溫，加上網通等新應用貢獻持續放大，Q2起營運動能轉強，全年營收可望成長40％，毛利率攀升至61％。

3.文曄：去年前三季EPS為3.06元，去年Q4營收1,897億（季增13％）創新高。去年9月併購營運地區以歐美為主的加拿大IC通路商Future Electronics，文曄營運地區為亞洲，兩者客戶互補性高，完成併購案後，文曄整體營收及獲利將有可觀成長，並躍昇為全球第三大IC通路商。

4.愛普：全球非標準型記憶體IC設計領導廠商，自研的晶圓堆疊（WoW）先進封裝技術搭載的超高頻寬記憶體（VHM）與CoWoS主要搭載的高頻寬記憶體（HBM）相比，傳輸速度快超過10倍&功耗降低超過9成，WoW技術與VHM在AI浪潮中更具競爭力，將在2025年貢獻大量營收。

5.智原：（1）預期今年IP及NRE（委託設計）營收將續創新高，加上去年Q4客戶庫存已去化到尾聲，有助今年量產業績。（2）去年下半年先進封裝已接到數個專案，今年有望轉進量產，加上先進製程與加入Arm生態系發酵下，相關效益今年將陸續顯現。

6.安格：多媒體數位視訊轉換（VGA、HDMI、DisplayPort、Type-C）應用IC設計廠，終端應用於NB、平板電腦、智慧手機、顯示器等外接裝置。去年12月營收0.44億，年增190％，營收連續第5個月年增，營運谷底翻揚。今年消費性電子需求回升，營收成長可期。

※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。