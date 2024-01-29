《國際產業》AI股狂燒 ChatGPT之父「這句話」要聽

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】OpenAI的生成式人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT引爆了追捧相關概念股的狂熱，雖然此類技術存在安全和隱私問題，但投資人仍極為看好AI股的前景。這些期望實際嗎？ChatGPT之父、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）可能有不同的見解。

奧特曼是OpenAI和ChatGPT的代言人，他有十足的動機盡可能吹捧該公司及其聊天機器人，但就連他也越來越擔心，就AI的能力而言，大家的期望可能定得太高。

在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，奧特曼特意淡化AI的長期影響，稱「AI對世界的改變比我們想像的要小得多，對工作的改變也比我們想像的要小得多」。

國際貨幣基金（IMF）最近的一份研究報告指出，全球約40%的就業可能受到AI影響。在已開發經濟體，由於「認知型任務」導向的工作盛行，約60%的就業可能因AI興起而岌岌可危。在新興市場，約40%的就業可能受到影響，而低收入國家的就業曝險約26%。然而，這並不代表AI只會造成負面影響。報告指出，一方面AI可能完全消除對工作的需求，但另一方面，AI將提高生產力。

奧特曼對此類預測抱持懷疑的態度，他認為大眾對AI的期望過高，「人們所企求的是失望，而他們也會失望」。如果大眾失望，那麼投資人也一定會失望。

受惠於AI熱潮，去年被稱為「AI晶片王」的輝達股價大漲兩倍多，而壓寶OpenAI的微軟去年股價上漲57%，對於一家市值已經是全球屬一屬二的企業而言，這絕對稱得上是巨大的漲幅。微軟日前更一度擠下蘋果，成為全球「市值王」。

分析指出，長期而言，AI具有很大的潛力，但投資人必須小心，不要抱持過高、過早的期望，應謹記數年前的「元宇宙」（ metaverse）炒作行情。雖然與元宇宙相比，AI具有更大的潛力和更多改善業務的方式，但重要的是，不要忘記陷入過度樂觀的危險。

對投資人來說，最重要的是關注較清楚明確的項目，也就是應緊盯企業實際的財務狀況、目前的業務狀況，以及是否實現其預測的增長。如果你為了買進一檔仰賴未來大幅成長的股票多付許多錢，那麼你應該非常確信其成長是真正可以實現的，否則你可能會失望。

AI股的潛力巨大，但投資人要小心，不要寄望於「空中樓閣」。奧特曼釋出的警訊很清楚：在AI淘金熱中，聰明的投資人要會挖掘事實，而非只是無腦盲從。