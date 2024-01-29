恒大遭香港法院裁定清算 富達國際： 對亞洲非投等債影響有限

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近期恆大面臨被一香港法院裁定清算的消息，法人認為，此訊息對目前亞洲非投資等級債市場影響已相當有限，因大陸房地產非投資等債占比還不到5％。

富達國際分析影響有限的主因是大陸房地產非投資等債占比還不到5％。自2021下半年大陸房地產違約潮開始以來，大陸房地產於亞洲非投資等級債指數中佔比一路下降，由高峰期約佔指數的50％到目前占比不到亞洲非投資等級債指數到元月26日約占4.3％，而像恒大這樣的違約債券則早已被剔除在指數之外，因此對目前市場變化不再具有影響力。

至於目前大陸房地產業，富達國際說，銷售的確持續疲弱，主因大陸目前房地產支持政策主要重點在於維穩社會，並不在於拯救違約地產商，而爛尾樓頻傳的確影響大陸民眾購屋意願，因此該投資團隊認為大陸房地產最遭狀況已過去，但仍可能持續疲弱一段時間。然而，在危機中存活下來之房地產業者近期開始除了可望受到政府指示銀行資金提供支持，未來更可望獲得更多市佔率，將成為最後少數贏家。

此外，富達國際進一步指出，亞洲高收益債在經過兩年結構性的轉變之後，目前提供更多元投資機會，如澳門博弈、韓國、泰國與香港金融產業，印度與印尼再生能源與機場基礎建設和亞洲國債與國有企業等防禦性與未來成長性兼具之產業。展望未來，富達認為亞洲企業在國家政經穩定，中長期具成長性，亞洲非投資等級債相對較高之收益仍具投資吸引力。