楊文科前往北測中心慰勞國軍 贈加菜金預祝新年快樂

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農曆春節將近，新竹縣長楊文科29日偕同縣議會議長張鎮榮、湖口鄉長吳淑君及諸多獅子會團體到陸軍北區聯合測考中心，致贈各單位慰問金、加菜金，感謝國軍弟兄在重要節日仍戍守家園，十分辛苦，也預祝大家「新年快樂、龍年行大運」。

楊文科表示，新竹縣境內部隊任務繁重，無論是在年度的漢光演習、聯勇操演或是各項任務演練，都能展現勤訓精練的成果，新竹縣政府與新竹縣議會長年與社會各界團體，共同慰問軍方，同時感謝國軍不管是碰到風災、水災或有地震，都有國軍弟兄的協助與支持，讓民眾免於災害，或能迅速復原，軍方都大力幫忙。

楊文科說，國軍弟兄的辛苦，讓國家安定、人民生活平安幸福，儘管軍中改變服役規定、延長役期，不過也是因為情勢改變，而不得不如此，共同為國家打拼，農曆春節將至，也先預祝大家新年愉快、龍年行大運。 楊文科與議長張鎮榮、湖口鄉長吳淑君、軍人服務站長陳中吉及10多個獅子會團體一起前往敬軍，陸軍北區聯合測考中心指揮官陳俊男及各單位共同出席，包含陸軍部隊北區聯合測考中心、陸軍裝甲第584旅、新竹後備指揮部、陸軍裝甲兵訓練指揮部、陸軍裝甲第542旅、陸軍步兵第206旅、新竹憲兵隊、湖口聯保廠、空軍偵蒐預警中心、電展室第32工作組、海巡署偵防分署新竹查緝隊、湳湖彈藥分庫、湳湖彈藥分庫整修第一所、湳湖彈藥分庫整修第二所、湖口彈藥分庫、明湖彈藥分庫、心戰大隊第四中隊、空軍防空第641營第3連、空軍防空第642營第3連等19個單位共同參與。