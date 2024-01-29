雙橡園1920坐擁七期市政核心

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全世界頂級的品牌酒店式御邸無不挑選在最精華的都會區，如倫敦海德公園一號位於首都最昂貴、繁華且匯聚精品時尚的騎士橋區，環抱豐沛綠意、及倫敦最美的天際線；美國紐約曼哈頓One57座落卡耐基音樂廳正對面；還有奢華酒店品牌安縵集團的全球首間Aman Residences紐約安縵，位於繁華的第五大道與57街交界處，皆是擁有得天獨厚地理資源的頂級豪宅。

七期最精華地段，同時擁有生活機能、交通便利性、住居環境等的市政路國際街廓，已形成中台灣商辦、藝文、百貨及市政最具代表的區域，且有相當高的性價比優勢，擄獲許多層峰人士將此區域納入住居的首選。

城市核心地段，稀有價值條件

「雙橡園1920」挑選了僅一路之隔，被公認為最精華的蛋黃區，能同時緊鄰七期的繁華，更能享受低密度、高綠覆率的七期市政核心「北單元二」，來規劃具建築長期價值及國際城市規格的作品。

國際酒店、百貨、商辦齊聚，引領城市脈動

隨著都市計劃與重大建設的多元並進，市政路國際街廓成功匯聚了國內外重量級企業進駐，豐富了七期市政核心的國際價值，有萬豪集團旗下最高等級的奢華酒店品牌JW Marriot，市場估計將成中台灣住房價格最貴的品牌飯店、凱悅飯店集團旗下Andaz安達仕、Bentley台灣總代理的永三汽車總部、全台最大規模頂級獨棟餐飲會所「頂粵吉品」及2023年分別創下258億元、214億元營業額新高的新光三越與大遠百，更是蟬聯全台百貨店王及第三名寶座、以城市美術館為概念的誠品生活480，是誠品在台中首座獨立經營的百貨商場，也是中台灣最大的誠品生活旗艦店。

近70億市政路延伸工程，加速中台灣產業鏈連結

受惠於台中市政府具遠見的交通建設的規劃，北單元二享有台74線、國道一號且可銜接國道三、四號，加上預計2026年完工的「西屯區市政路延伸工程」，總經費近70億元，貫穿交通及經濟任督二脈，串連了台中市工業區及七期重劃區，更可連結精密機械科技園區及中部科學園區，成功吸引台積電進駐興建2奈米廠，緊密結合傳統製造產業、精密科技、經濟產業及市政中心，帶動中台灣產業發展，形成黃金交通廊道，成為市場近期討論焦點。

三低一高，形塑頂規的城市地標

由於擁有繁華與三低一高的絕佳適居條件及地段優勢，加上約124,000坪的黎明新村及約15000坪水岸景觀綠帶，住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示，成功吸引來自中彰投苗雲嘉650萬人口中、前1%高端客層，更磁吸許多豪宅業者將購地目標擴展到此。

其中以雙橡園開發的1920坪大基地，打造獨棟純住宅、零店面、全棟鋼骨，並私擁1500坪大花園，勾勒出紐約中央公園，又或台北大安區的高質感生活風貌，近繁華、遠喧囂的機能生活圈，成為七期市政核心難得的作品。

頂級住宅 全棟鋼骨大樓 2024僅雙橡園開發、聯聚採用

從世界知名頂規且具指標性的超高層豪宅大樓規劃來看，不僅具有絕佳的視野景觀、寛廣的棟距，且大都是採用耐震性能高的鋼骨結構系統。

造價昂貴、營建工期長、技術人工短缺

以台中這幾年的預售市場調研，發現早期比較容易看到一棟棟的鋼骨矗立在都市的天際線，到了近年，願意投入蓋超高樓並規劃使用鋼骨結構的業者，幾乎是逐年下滑，主因來自於超高樓的建築規劃，不論是建築規劃的審查、各項安全的評估，及高樓層的整體營建工期，都是比一般非超高樓的施工期增加許多，且就鋼骨造價成本相較於一般鋼筋混泥土也高出許多。

另一方面，近年來專業技術人員短缺造成的人力斷層，使得工資同步往上調漲，也因為以上諸多原因導致建築業者，對於頂級的超高樓層規劃望而遠之，寧願選擇低一點的樓層規劃，降低風險及成本。

極具價值的全棟鋼骨結構 成為頂尖超高樓建築規劃標配

鋼骨結構建築向來是頂尖住宅的必要選項之一，尤其是頂級私宅更是如此。在城市中最精華的地段，建築每個面向都要保有光線能進入到室內空間，建築的密度就不能太密，且要能同時擁有寬廣的視野景觀，建築物的高度就必須要夠高，所以在建築結構面一定會選用強調抗震、耐震結構的鋼骨大樓為主。

黃盟翔說，評估今年預售市場的新案資訊，預估只有雙橡園開發「雙橡園1920」及聯聚建設「玉衡」二個建案，推估會以全棟鋼骨結構規劃，在市場上可說是非常稀有且難得的作品。

雙橡園開發用實際行動「讓利」給住戶

雙橡園開發總經理魏櫂良分享，一直以來，我們堅持站在住戶的角度思考，並以提升建築的長期價值規劃設計，即使面對昂貴國際鋼材原物料的壓力，仍堅持選用高規格耐震的「SRC鋼骨鋼筋混凝土結構」，目前已連續五棟鋼骨大樓，更從住戶每天100%會使用到的獨立車道系統、貨梯動線等，提出有別於一般豪宅的規劃設計思維。

這幾年來，雙橡園的努力，屢屢獲得會員住戶的提前肯定，成就雙橡園開發連續二年成為單一品牌建商在高價住宅成交量的第一名（2022年77戶；2023目前已高達271戶）與第二名的差距拉大逾200戶，且從轉售市場成績分析，位於台中市政核心轉售成交的個案中，「雙橡園S1特區」平均漲幅72.5%為區域內最高，其中一戶扣除車位後以每坪單價68.8萬成交，漲幅77.7%，每坪增值30.1萬，品牌力確實驚人，成為台中建築業界真正叫好叫座又好住的豪宅品牌。

雙橡園1920即將推出，吸引逾500組客戶等待

黃盟翔指出，今年第二季即將推出「雙橡園1920」新案，總銷70億元，位於市政路、龍富路，整合了1920坪大基地，是七期市政核心最大基地的預售案，預計規劃一棟28樓全棟鋼骨純住宅，距離市政路國際街廓約600公尺，享有七期天際線的絕佳視野棟距，不僅地利條件優於同區個案，軟硬體規劃更是絕無僅有的雙橡園式酒店御邸，據業者內部消息指出，「雙橡園1920」尚未推出，已逾500組客戶等待，成為今年市場最受矚目的頂規焦點作品。