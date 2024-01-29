《金融股》群益證攻程式交易商機 辦論壇親授獲利心法

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【時報記者林資傑台北報導】群益證(6005)2023年舉辦實單交易競賽，歷經半年激戰後以最高獲利4500萬稱冠，日前舉辦「群益股神贏家論壇暨2024投資展望活動」，邀請十大股神出席領獎、發出近百萬獎金，並邀請5名股神與現場400名聽眾分享投資心法。

群益證「股神交易爭霸戰」為實單交易競賽，是2023年市場唯一舉辦「實單」交易競賽的券商，全程真金白銀比拚，更首次將競賽細分為程式組與數位組，吸引許多程式交易高手報名切磋。於競賽勝出的股神，獲利金額獲正規券商背書而極具權威。

群益證總經理李文柱表示，程式交易組如此熱門有2個原因。首先，程式選股、交易日趨熱門，但台灣證券市場少有專為程式交易設立的比賽。再來，程式交易客戶最重視速度及穩定性，群益證每年斥資上億升級系統設備，使群益證成為程式交易使用者的優先選擇。

股神在現場傳授的投資觀點，主要可分為4大亮點。首先，可透過3步驟，選出較有機會獲利的股票。其次，若本金有限，則周轉率對小資金放大極具重要性。第三，交易過程中應在預期外的獲利有所恐懼。最後，程式交易的重點在於邏輯、想法及汰弱留強。

對於無法到場參與活動的民眾，群益證貼心準備「新春開運錦囊」，包括5位股神現場分享及會前完整採訪、群益投顧總經理范振鴻的2024展望報告、易經風水命理大師陶文的龍年開運秘訣，操作、總經、開運一把抓，歡迎開戶索取。