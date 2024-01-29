產業創新聚焦智慧網聯汽車、元宇宙 陸盼部分領域引領全球

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大陸工信部網站29日消息，大陸工信部等7部門發布《關於推動未來產業創新發展的實施意見》（《意見》），其中提到，突破高級智慧網聯汽車、元宇宙入口等具有爆發潛能的超級終端，構築產業競爭新優勢。目標到2025年部分領域達國際先進水準；2027年，未來產業綜合實力顯著提升，部分領域實現全球引領。

澎湃新聞報導，《意見》提出發展目標，到2025年，未來產業技術創新、產業培育、安全治理等全面發展，部分領域達到國際先進水準，產業規模穩步提升。2027年，未來產業綜合實力顯著提升，部分領域實現全球引領。

此外，《意見》提出六大方面的重點任務。一是全面布局未來產業。重點推進未來製造、未來資訊、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康六大方向產業發展。

其次，加快技術創新和產業化。面向未來產業重點方向實施國家科技重大專案和重大科技攻關工程，加快突破關鍵核心技術。

報導稱，三是打造標誌性產品。突破高級智慧網聯汽車、元宇宙入口等具有爆發潛能的超級終端，構築產業競爭新優勢。快實施重大技術裝備攻關工程，突破人形機器人、量子電腦、超高速列車、下一代大飛機、綠色智慧船舶、無人船艇等高端裝備產品，以整機帶動新技術產業化落地，打造全球領先的高端裝備體系。

四是壯大產業主體。實施中央企業未來產業啟航行動計畫，加快培育未來產業新企業。建設未來產業創新型中小企業孵化基地，梯度培育專精特新中小企業、高新技術企業和「小巨人」企業。強化大陸全國統一大市場下的標準互認和要素互通，提升產業鏈供應鏈韌性，構建產品配套、軟硬協同的產業生態。

五是豐富應用場景。開拓新型工業化場景。圍繞裝備、原材料、消費品等重點領域，面向設計、生產、檢測、運維等環節打造應用試驗場，以產品規模化反覆運算應用促進未來產業技術成熟。加快工業元宇宙、生物製造等新興場景推廣，以場景創新帶動製造業轉型升級。

最後，是優化產業支撐體系。結合未來產業發展需求，統籌布局未來產業標準化發展路線，加快重點標準研製。深入推進5G、算力基礎設施、工業網路、物聯網、車聯網、千兆光網等建設，前瞻布局6G、衛星網路、手機直連衛星等關鍵技術研究