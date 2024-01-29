紐約公眾劇院和衛武營結盟 交流劇院與社區的共生途徑

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衛武營國家藝術文化中心和美國紐約公眾劇院（Public Theater）就其「公眾計畫」（Public Works） 簽訂合作意向書，展開為期3年合作，將深入交流場館和社區間，藝術推廣及公眾參與的經驗和模式。

衛武營藝術總監簡文彬表示，「衛武營自成立以來，積極推動劇院與在地連結，以各種途徑創造大眾參與藝術的機會，無論是素人參演的《高雄百分百》、《武營歐普拉》，或是為教育現場帶來質變的劇場藝術體驗教育計畫讀劇課程，以及走出劇場的波麗露在高雄，都是希望讓各族群獲得貼近藝術的共感經驗。紐約公眾劇院在社區參與有豐富的歷史經驗，非常值得衛武營借鏡。」

衛武營以「眾人的藝中心」的發展理念，和公眾劇院「將社區置於劇院核心的使命及承諾」的想法一致，進而開啟雙方合作，未來衛武營將可觀摩美方年度夏季製作過程、獲得「公眾計畫」計畫文獻與工作模式文件，並參與公眾劇院結盟夥伴場館的每月線上會議及年度會議，一同分享討論深化場館與社區關係等相關議題。

紐約公眾劇院於1954年成立，是美國首批非營利劇院之一，長期以來肩負當地劇院作為文化推手的重要使命，是支持新製作為主的外百老匯劇院，當中不少獲獎無數、之後搬上百老匯的經典作品。近年席捲百老匯、榮獲11項東尼獎殊榮的音樂劇《漢密爾頓》（Hamilton： An American Musical）就是由公眾劇院支持製作與首演，此外，包括《毛髮》、《歌舞線上》等百老匯音樂劇名作也是出自此劇院。

該劇院自1962年開始的夏季經典節慶「中央公園莎士比亞戲劇節」（Free Shakespeare in the Park），以戶外免費演出倡議人人應有文化參與權。而2013年時劇院新增名為「公眾計畫」（Public Works）的大規模社區參與計畫，透過優秀藝術作品創作連結社區民眾，與遍及紐約市的夥伴單位合作，「公眾計畫」邀請社區居民參與工作坊、參與節目策畫、觀賞表演，甚至參與大型戲劇公演，實現劇院將「公眾」置於核心的承諾，並創造出不僅是為人民，更是屬於人民、由人民共創的戲劇演出。