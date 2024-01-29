忠義攜手集象義賣聯展 臺灣美學學會見證「愛的畫語」

由忠義基金會與集象畫會聯合舉辦的「愛的畫語」畫作義賣聯展，目前正於天母SOGO展演會館展出中，展至2月4日止。臺灣美學學會理事長林翊佳應邀於27日展覽開幕時致詞，見證藝術公益美學的具體實踐。台日美術協會理事長林吉裕也獲邀親臨會場，驚艷會友。

忠義基金會執行長謝小琪表示，該基金會自1951年創立以來，至今已有73年的歷史。過去收容戰後的難民、單親貧困、無依的孩子、身心障礙人士、軍眷遺孤等；近年來則以棄嬰及受虐兒童、少年的保護收容及不幸少女之安置輔導為重點。2004年轉型為全國性基金會，命名為「財團法人忠義社會福利事業基金會」。透過基金會完整的服務體系，來到忠義的孩子都能再次重拾生活、就學、醫療的保障，並且感受到家的溫暖，甚至有機會透過收出養的安排，重新回到家庭，在關愛的環境中幸福成長。

集象畫會會長畫家陳秋玉長期關注忠義基金會照顧計畫，自2022年開始連續三年號召畫家同好與師生舉辦聯合藝術公益義賣活動，教導後輩新秀並發揮大愛，帶領師生為失依兒童公益活動不遺餘力。今年有陳秋玉、郭淑蕙、劉慧心、施麗君、劉彩虹、楊媗婷六位畫家以不同風貌的創作與文創商品做為愛心義賣。陳秋玉以花卉為主題展現其女性繪畫的柔美富貴，玫瑰花口罩更為寒冬帶來溫暖；劉彩虹從9 2 1大地震以來至今2 3年，夫婦倆已收養近60隻流浪狗與流浪貓，現以傳統彩墨與年畫加入義賣；施麗君曾是失去健康的人，其繪畫光線的表現都顯生機；劉蕙心畫如其名，蕙質蘭心；郭淑惠師從陳秋玉，為公益藝術增加生力軍；台北醫學院牙醫系學生、十九歲的楊媗婷師從陳秋玉學習素描，是本展最年輕的畫家。