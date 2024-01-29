台北富邦銀行Think ESG大師論壇

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台北富邦銀行深耕金融永續，為攜手企業邁向淨零碳排，今（29）日特別邀請台灣再生能源領域專家、風睿能源（SRE）集團董事長林雍堯，於「Think ESG大師論壇」分享從第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）的觀察及解讀，探討台灣如何朝淨零轉型發展。林雍堯2012年即投入台灣離岸風力發電的開發，為國內發展離岸風電的先驅，實戰經驗豐富，吸引了近200位來自北富銀董事及跨部門主管和員工、逾110家企業夥伴，以及富邦產險客戶與主管同仁共襄盛舉。

COP28於阿拉伯聯合大公國杜拜世博城舉行，2023年12月落幕，近200國承諾進行能源系統轉型、脫離化石燃料，並以公正、有序且公平的方式加速永續行動，以利2050年實現淨零碳排。林雍堯表示，此次會議各國制定了更具體的再生能源目標，亦凸顯氣候金融的重要性，目前台灣的石油、化石燃料仰賴進口，面對COP28更積極的作為，台灣需思索如何以有效、創新的方式降低對化石燃料的依賴。

在台灣政府訂出2050年離岸風電約佔再生能源發電六成的政策目標，加上國際間碳邊境調整機制（CBAM）上路將對出口產業帶來影響，林雍堯指出，可預見未來離岸風電在落實淨零碳排道路上所扮演的角色將更吃重，而各方如何攜手合作，成了刻不容緩的重要課題。身為亞洲離岸風電指標性開發商，風睿能源推動與所有利害關係人共生、共榮、共好，不僅遵循赤道原則辦理專案融資，更透過環境教育、地方創生、社區連結三大面向落實永續發展。

北富銀執行副總莊慧玫表示，北富銀將永續發展與責任金融列為長遠發展的願景，除了本著金融專業開發綠色授信創新融資案型，提供具ESG效益潛力的企業金融資源與解決方案，協助更多產業綠色轉型，亦透過「Think ESG」永續行動計畫，創建ESG交流平台及永續金融服務孵化器，且影響力持續擴大，從內部員工擴及客戶、合作夥伴。自2022年起迄今，「Think ESG大師論壇」已舉辦五場，邀請產官學界重量級人士分享ESG重要趨勢及議題，場場引起廣大迴響，總計逾300家企業參與，參與人次逾1,600人。

此外，北富銀亦投入資源關注中小企業的永續轉型需求，每年針對中小企業客戶進行ESG需求調查，並依調查結果設計貼合其需要的綠色金融商品及服務。2023年共1,158家中小企業參與調查，受訪企業最關注的前三大永續議題為：台灣永續發展相關政策（62%）、淨零排放（47%）及碳關稅/碳費/碳權（37%），此與2022年調查結果相同，顯示中小企業持續關注永續趨勢，並對政府永續目標與落實時程保持高敏感度。

北富銀以永續金融領航者為目標，主辦國際「社會責任貸款」聯貸案、打造台灣銀行業首件海外永續供應鏈金融，並於大型綠能專案融資中擔任管理銀行、財務顧問等要角，全力協助客戶綠色轉型、擘劃永續未來，擴大永續影響力。