家人同心齊力送愛台東 黃承志如願捐車、復健設備

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新北市民黃承志有感於身障人士交通接送不便，17年前許下捐贈復康巴士願望，繼10年前捐贈新北市首輛復康巴士後，發願10年後再捐車，月存1萬加上親友贊助，今如願送愛台東，分別捐贈復康巴士及智慧復健設備予一粒麥子基金會及迦南護理之家。

「目睹坐輪椅長者攔不到計程車的困境，發願每月存1萬元捐復康巴士。」51歲新北市民黃承志17年前的願望持續至今不間斷。今偕同母親陳寶貴及姊姊等家人到台東參加捐贈儀式。黃承志說，三姊是東基公益的長期捐者，因而得知台東有復康巴士需求，與家人共同決定將這份愛心送到台東。

黃承志表示，最初是深刻感受身障者的「行」不便，當年的復康巴士也不如現在普及，遂以個人之力捐車給新北市政府，之後被台東愛心菜販陳樹菊的大愛感動，並對自己許了「下1個10年再捐復康巴士」的願望。無奈存錢的速度趕不及物價飛漲，3位姊姊及親友知道「10年之約」後響應贊助，不僅願望成真，還加碼捐HUR擴胸訓練機。

復康巴士以黃承志母親的名字命名為「寶貴號」，HUR擴胸訓練機亦署名為黃母捐贈，由東基公益總執行長呂信雄代表接受，他表示，這1份愛讓2個機構的服務對象同時受惠，不僅幫助台東偏鄉且有交通接送需求的失能長者或身心障礙者行無礙；也使迦南護理之家住民有更多元的肌力訓練。

「寶貴號」復康巴士除駕駛外，最多可乘坐6人，包括2名輪椅者。一粒麥子基金會台東服務中心主任潘政憲指出，一粒麥子已有23輛復康巴士投入長照接送服務，去年總計服務近2萬4400人次，「寶貴號」將成為縱谷線生力軍。

迦南銀髮生活福祉中心主任江姿儀表示，原有的3台訓練機中，有2台需要具有安全轉移位能力的長輩方能使用，新受贈的HUR擴胸訓練機則可供坐輪椅的失能長輩訓練胸肌，增加軀幹穩定度，進而改善駝背。