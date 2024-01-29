草嶺石壁粉紅風暴來襲 雲林櫻花季2月10日登場

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雲林縣政府、古坑鄉公所共同規畫「2024草嶺石壁櫻花季」即將於2月10日登場，29日在古坑鄉石壁九芎神木舉行宣傳記者會，今年櫻花季主打特色遊程、山村市集、和洋服飾體驗3大亮點，現場展示山村市集農特產品、茶席體驗，身著和洋服飾的模特兒穿梭其中，充滿濃濃和風氣息。

雲林縣長張麗善表示，草嶺石壁風景區擁有得天獨厚的自然資源，縣府已將此打造為雲林第1個「森林療癒基地」，以杉林步道、雲嶺之丘、五元兩角、木馬古道等景點作為主要場域，可深度體驗多元豐富的生態景觀。每年2月起，草嶺石壁地區上萬棵櫻花陸續綻放，美不勝收，已成為全台重要賞櫻點之一。

張麗善說，今年櫻花季活動自2月10日至3月10日，草嶺青山坪咖啡農場花期較早，預計2月1日開始；石壁九芎神木、美人谷稍晚，約於2月10日後。各種櫻花包括寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻、三色櫻、垂櫻等，浪漫氛圍破表，邀請全台民眾來雲林祕境欣賞櫻花盛開美景。

縣文化觀光處處長陳璧君提到，櫻花季期間，除賞櫻行程亦推薦遊客走訪古坑鄉其他景點，包括東和怪獸烏龍派出所、東和陳宅民宿，以及草嶺新10景「蓬萊瀑布、峭壁雄風、幽情谷、青蛙石、水濂洞、萬年峽谷、雲嶺之丘、五元兩角、石壁仙谷、九芎神木」，規畫1至3日遊程都很適合。

古坑鄉公所指出，為推廣山區農特產品與美食小吃，今年櫻花季特別推出「山村市集」，主要場域在九芎神木區，另外青山坪農場、第1停車場、五元兩角、雲嶺之丘、石壁湖也有特色攤販提供服務，希望帶給賞櫻遊客更多元的感官體驗。市集營業時間2月10日至3月10日，每日上午9點至下午5點。