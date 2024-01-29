彰化山林地將開發掩埋場 村民集結環保局抗議

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位在花壇鄉的雙倫工程公司，向彰化縣農會大村林場承租位在大村新埤仔頭段6筆土地，打算開發掩埋場，基地開發面積逾11公頃林地，環保局29日舉行審查會，引發居民不滿集結到環保局抗議，痛批沒舉辦說明會就直接審查，是嚴重的行政瑕疵。

彰化縣環保局29日在彰化縣體育場田徑場2樓會議室召開「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫環境影響說明書」第1次審查會，當地居民不滿，號召近50村民現身會場抗議，還有將近10位的議員、代表、村里長現身力挺，警方不敢大意，出動20多名警力維護秩序。

帶隊抗議的大村鄉平和村長賴居林表示，雙倫工程公司預計開發的掩埋場，基地開發面積逾11公頃林地，包含開闢進出道路、作業道路與連通道路，並設置3處滯洪與沉砂池、滲出水處理廠、覆土方暫置區，另保留基地周邊緩衝帶與未整地部分共4.01公頃，做為保育區與保育綠地。

整個開發計畫內容2020年環保署上網公告，不過至今業者都不曾舉辦地方說明會，甚至今年的開發面積大幅增加為15.143785 公頃，這樣環保局竟然也受理。大村鄉好山好水，此案選在海拔150公尺山林地，是全鄉水源命脈，若傾倒掩埋垃圾，難保不會汙染地下水源，因此村民一定反對到底。

對此環保局回應，雙倫開發案經彰化縣政府環境影響評估委員會審查後，認定有重大環境影響之虞，需進入第二階段環評，開發單位應將環境影響說明書分送有關機關，並陳列或揭示30日，期滿後至當地舉辦公開說明會議。

此外環保局還說，雙倫開發案屬「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準第28條第1項第5款」，應實施環境影響評估及環境影響評估法，需進行第二階段環境影響評估，絕無外界所傳沒有舉辦說明會就審查通過，歡迎民眾如有意見，可於會後15日內，以書面向開發單位提出。