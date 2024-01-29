國有房地包租今年將推百戶 擴及非六都區

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增加租屋市場供給，提供多元租屋管道，財政部國有財產署29日表示，今年將續推四批國有房地包租，且希望每批至少都有30戶，即全年可望上看120戶，推出的地區也將由原本六都擴及到非六都地區。

國產署30日將上架今年第一批國有房地包租標的，共四標、30戶，其中桃園市有十戶、底價19萬元，台中市十戶、底價15萬元，嘉義市五戶、底價25萬元，屏東縣五戶、底價10萬元，將於3月19日開標。

國產署指出，本次是相關標的首度衍伸至六都以外，其中嘉義市的五戶都是坪數較大的公寓，有四戶面積達40坪，且鄰近嘉義火車站，因此底價較高；台中市北屯區東山路一段標的則為46坪獨棟建物，也是難得的稀有物件。

國有房地包租去年首度上路，是由國產署選擇國有非公用房地後，標租給符合租賃住宅市場發展及管理條例規範的包租業者，由其修繕後轉租給一般民眾。

國產署副署長王彩葉表示，去年國產署共公告87戶國有房地包租招標，其中有14戶因涉及附近住戶有意都更的問題而停標，另有65戶標脫，合計標脫率7成5，標脫金額新台幣561.8萬元，執行績效良好，也顯示市場有需求。

王彩葉表示，去年標脫的65戶中，已有24戶完成修繕，其中13戶轉租給自然人，包括北區中華路二段有九戶已出租，多為20坪至30坪的三房房型，租金介於2.9萬到3.2萬元，略低於周邊近4萬元的的租金行情。

桃園、台中和高雄也各有兩戶、一戶和一戶租出，由於都是套房房型，桃園兩戶租金為4,000元和5,600元，台中租金7,000元，高雄租金則是6,500元。

國產署表示，將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋需求，並透過公私部門協力合作，共同推動公共政策及落實國有資產永續發展的目標。