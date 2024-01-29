《經濟》外媒質疑台電虧損衝擊晶片業拚綠能 經部說分明

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【時報記者王逸芯台北報導】有關外媒指半導體需要綠電，並擔憂台電財務影響綠電目標，經濟部表示，半導體龍頭台積電(2330)、聯電(2303)參與RE100，對不含核電的綠電有大量需求，這也是政府從2016年開始持續推動綠電工程的原因。台電財務議題起因為全球性的能源暴漲，台電為避免輸入性通膨吸收成本，政府也持續協助台電抗通膨的政策性虧損，確保民生物價、台電財務、供電安全，三大目標都能穩定。

經濟部指出，外媒關切綠電發展進度及半導體產業需求，目前許多全球科技產業、包括半導體大廠台積電、聯電，都宣布加入RE100，此倡議的綠電並不包括核電，也代表國內產業對綠電需求穩定且持續增加，目前加入RE100的國內31家企業營業額加總超過5.8兆元新台幣，直接就業人數超過21萬人、帶動相關產業就業數近53萬人，合計達近75萬人，未來如果沒有使用綠電，出口會受到嚴重損失，影響產業的外銷、就業及戰略地位，綠電的價值需要從產業需求與國內就業思考。

經濟部表示，台電公司虧損嚴重主要因為國際燃料價格飆漲，相較各國先透過市場機制反映燃料價格，導致通膨嚴重，再補貼終端用戶，我國採雙管齊下，採取細緻化電價調整策略以穩定終端電價及物價波動，並增資台電推動電力建設，確保台電持續穩定供電。目前政府與台電正在研擬財務改善路徑，支持台電財務改善。

經濟部指出，帶動國內綠電相關產業供應鏈，台電採購綠電佔購電成本不到一成，綠電發展不是台電公司虧損主因。預估2023年綠電供給量265億度，高於當年度綠電潛在需求量118億度，實際綠電轉供量約17億度，今年也預計持續成長，2025年後，預估每年至少可以新增80億度綠電，提供充足綠電供應。