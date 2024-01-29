標普調升新安東京海上產評等至「A」長期評等展望「穩定」

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由於新安東京海上產險資本強度顯著提升且在 2025年前都將維持強健水準，美國標準普爾(S＆P)調升將信用評等調升至「A」良好等級，長期評等之評等展望為「穩定」。

除了標準普爾信評公司調升之外，標普子公司中華信用評等公司亦將新安東京海上產信用評等與財務實力評等調升升至「twAA＋」、評等展望為「穩定」並自「評等準則觀察中(UCO)」狀態中移除。

新安東京海上產險在東京海上及裕隆兩大集團股東力挺下，致力財務健全及信用穩定的努力成果贏得信評公司的肯定。

新安東京海上產險表示，該公司為日本東京海上集團中具策略重要性的子公司，在母集團大中華策略中扮演重要角色且在亞太區獲利具顯著貢獻度，透過有所改善的風險管理機制、審慎的投資策略以及穩定的保留盈餘來維持財務實力。

中華信評資料報告指出，新安東京海上產險享有自我掌控程度較高的銷售通路、令人滿意的營運效率以及審慎的核保績效表現，均為公司未來1至2年的穩定獲利表現提供支撐，預測未來兩年應可維持其財務實力。

新安東京海上產險表示，未來更將以客戶的需求為導向，不斷推陳出新，提供社會大眾最優質的專業商品及貼心服務，也將持續秉持超越利潤、賦能員工、信守承諾三大核心價值，掌握各項發展契機，繼續發揮保險影響力，為企業主及社會大眾提供完善的風險解決方案。