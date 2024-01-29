TikTok 透過選舉指南與強化舉報機制 保護社群安全

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TikTok 在 2024 年大選期間投入許多資源維持選舉誠信，包含與 MyGoPen 攜手推出的＜選舉指南＞被社群瀏覽逾 842,000 次（註一）；在 LIVE 直播中，引導使用者至＜選舉指南＞的通知標籤已獲得超過 217,000 次點擊（註一）。

在選舉前，TikTok已與中央選舉委員會建立專門的內容通報管道，使其在發現違法或違規內容時可直接分享給 TikTok，讓其依據社群自律公約做出處置，目前已成功將 82 支影片在被分享前移除（註二）。此外，TikTok也與內政部警政署建立內容通報管道，讓執法單位能直接向 TikTok 舉報違規內容。接下來，也將與中選會、警政署持續緊密合作，繼續處置由相關單位舉報的內容。

在強化舉報機制，以因應錯誤訊息部分，TikTok自 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 1 月 14 日，已移除近 1,500 支違規影片，其中包含 478 支違反「公民與選舉誠信」政策的影片，與 944 支包含錯誤資訊的影片。而法新社（AFP）作為 TikTok 全球安全夥伴的一員，也與其合作評估潛在的錯誤資訊。這些安全夥伴並不會直接審核平台內容，但會協助 TikTok 的內容審核人員確認該影片是否屬實，並使其依據＜社群自律公約＞做出正確的決策。在安全夥伴的協助下，TikTok已移除超過 220 支違規影片（註二）。

與此同時，TikTok 嚴格禁止隱匿影響力操控行為，也在選舉前格外注意相關問題，隱匿影響力操控行為是指使用者透過系統性、不真實的行為，進而影響、操縱公眾意見。TikTok也在 2023 年第四季監測到一個源於台灣的系統網路，發現其目的為在平台上散播親中言論。在此網路中發現擁有 4,022 名粉絲的 21 個帳號，並在發現操控行為後將其全數移除，更多細節則預計在2023 年第四季社群自律公約執行報告中分享。

TikTok知道保持社群安全這項工作任重而道遠，也會繼續投入資源維持平台安全，持續創造一個安全、讓社群表達無限創意的空間，也讓所有來到 TikTok 的使用者都能自在表達不同意見。

註一：數據區間為 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 1 月 14 日

註二：數據區間為 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 1 月 24 日