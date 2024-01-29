年節送健康 白蘭氏養蔘飲買1送1 桂格抽巴黎雙人機票

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年關將至，不少人正籌備春節伴手禮送親友，尤其後疫情時代讓保健品禮盒買氣更夯。據凱度消費者指數調查，每人投入保健品的平均花費較2019年增加54％，年均消費金額高達8700元；另外部市調統計，民眾入手商品相當看重口味，相關話題討論度就占了40％。品牌們掌握顧客對腥味的敏感，紛推口感佳的保健品禮盒，並邀請正能量的藝人代言拓寬商品能見度。

擅於詮釋多重職業的雙金男星劉冠廷，有感於工作家庭兩頭燒，因此上工前都會來罐「白蘭氏雙認證雞精」或「白蘭氏養蔘飲順口回甘複方」，前者標榜萃取雞隻精華，口感更清爽順口，能迅速甩開疲累；後者則訴求一瓶三效，包括補氣、不上火、安定思緒，指定通路還有買一送一好康；另即起全系列商品於量販通路買滿5000元送寧餐具不沾深炒鍋／煎鍋。

擁有「零負評女神」封號的林依晨透露面對工作及生活的繁忙，除了健康飲食與運動外，每天也會來瓶「桂格養氣人參」維持好精神與好氣色。該品項選用高品質人蔘與西洋蔘追求補氣穩氣，喝起來溫潤回甘帶點人蔘清香。3月7日前任一通路買桂格／天地合補商品單筆消費滿699元並登錄發票，可抽法國巴黎雙人來回機票。

正官庄則強打「蔘雞精」跳脫傳統雞精的腥味及黏膩口感，運用「高麗蔘萃取」搭配優質紅羽土雞與紅棗、黃耆、薑複方成分，回甘又保有醇厚香氣，可輕鬆滋補元氣；琉元堂「醇雞精華飲」則用台灣紅羽土雞為原料，並添加鈣質等營養元素，口感濃郁無腥味，滿足味蕾挑剔的孩童與長者，限時買任意2盒醇雞精華飲或珍品燕窩飲禮盒現折100元。