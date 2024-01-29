公勝保經呂宣慧：退休金靠自己 掌握五個賺錢階段

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在通膨、升息大環境氛圍下，民眾產生退休金不足的焦慮感。公勝保經表示，退休讓人最擔心的事，莫過於退休時無足夠財力支撐老後生活，但退休財務不能只靠政府，應趁年輕及早開始投資規劃，掌握最佳時間來強迫儲蓄、逐步累積財富。

根據中華經濟研究院發布2023年「國人安心樂活享退調查」報告指出，已退休族群預期須1,114萬元才能安心退休，但實際上只累積678萬元退休金（不含房地產）；未退休族群平均已累積308萬元退休金，預期須1,320萬元才能安心退休，不論是已退休或未退休族群，在退休財務規劃及準備皆和預期有顯著落差。而受全球經濟情勢不穩定影響，國人「退休金靠政府」比重回升，特別是未退休族群，從去年53.5％大幅提升至58.6％。

掌握賺錢五階段 退休金自然水到渠成

2023年「國人安心樂活享退調查」調查結果也顯示，民眾預期退休準備金額增加，但實際退休規劃準備仍不足，有幾項原因，包含低估退休需求，未把通膨、醫療、保險及信託都算進去。太依賴政府退休金，沒有自行做好投資規劃。太晚開始準備退休金，將導致退休金準備不足。

公勝保經行銷副總呂宣慧表示，掌握人生五個賺錢階段，包含掙錢、存錢、生錢、花錢與給錢期，每個階段須做好相關規劃，退休時可達到退休金準備目標。在掙錢與存錢期將賺到的錢存下來，努力提高資產；生錢期做投資跟理財，用錢滾錢來增加財富；花錢期將花費分為四等份，日常支出、未來預估花費、意外發生的萬一花費，以及犒賞自己的開銷；給錢期做好資產配置與轉移。每個階段建立基本認知，未來退休養老費用一定可以水到渠成。

賺錢五階段善用保險 保障資產與承擔風險

保險能做到保障資產、承擔風險損失，在賺錢五階段善用保險，讓保險為退休生活做準備。在初入社會的掙錢與存錢期，因尚未有足夠的儲蓄與投資成果，可善用保險替自己養成「先存再花」的習慣，做好收支管理；保險可達到風險轉移，風險事故發生時，讓個人或家庭收益不致中斷，在職涯衝刺的生錢期也可利用保險發揮儲蓄或投資的功能，如購買人身保險；在家庭責任最高峰的花錢期，要為未來的花費做好準備，如退休養老、重大疾病、癌症、失能、失智等情況，都一定要有相對應的保險保障；到了屆退前給錢期則將資產做好安全轉移，運用保險通過指定受益掌握分配權，將錢留給想要照顧的人。

該如何規劃每月退休金額呢？呂宣慧建議兩個方式：一、開始工作時就把收入的20％就送給未來的自己，65歲退休時一定能達到退休前的生活水平，存下的退休金額將會跟著薪資調整而有增加的變化。二、設定退休金額與退休年齡，以年投資報酬率6％來計算每月需存下的金額。例如現今35歲，設定65歲退休要準備1,000萬元，則每月須存9,955元。因此，退休規劃越早開始越能看到成效，並隨人生階段、消費行為及收入比重定期調整，即早開始為未來退休金做準備，就能透過長期紀律投資與時間複利效果累積資產。